Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı’ya 2 ayrı soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti! Kıvırmaya başladı

CHP yandaşı Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
CHP yandaşı Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.
Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.
Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
ALTAYLI KIVIRDI: KİM NE ANLAYACAK GÖRMEK İSTEDİM
Altaylı ifadeye soruşturma açılmasının ardından bugün yaptığı yayında adeta kıvırdı.
Yaptığı "Eline sağlık" paylaşımını savunan Altaylı, "Tek bir şey söyledim, eline sağlık. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum." iddiasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
CHP yandaşı Fatih Altaylı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan provokatöre arka çıkarak sosyal medya hesabından "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu.
TEPKİ YAĞDI PAYLAŞIMI SİLDİ
Provokasyona arka çıkan paylaşım büyük tepki toplarken, gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmıştı.
SKANDAL SÖZLERLE HAKARET YAĞDIRMIŞTI
Daha önce de Şehit yakınlarının Özgür Özel'e gösterdiği tepkiye "Büyük ihtimalle provokasyon" diyen Altaylı, "2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP'yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullanmıştı.
VATANDAŞA ŞEREFSİZ DEDİ
Öte yandan Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak ve ABD'nin hem İsrail'i hem PKK'yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Altaylı, Özgür Özel savunuculuğunun sonunda hızını alamayıp vatandaşa 'şerefsiz' demişti.