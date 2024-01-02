Provokatöre arka çıkan CHP yandaşı Fatih Altaylı’ya 2 ayrı soruşturma: Halkı kin ve düşmanlığa sevk etti! Kıvırmaya başladı





Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. ALTAYLI KIVIRDI: KİM NE ANLAYACAK GÖRMEK İSTEDİM

Altaylı ifadeye soruşturma açılmasının ardından bugün yaptığı yayında adeta kıvırdı. Yaptığı "Eline sağlık" paylaşımını savunan Altaylı, "Tek bir şey söyledim, eline sağlık. Bir anda ne kadar adam varsa ortaya döküldü. Sanki ben yumruk atana eline sağlık diyormuşum gibi. Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum." iddiasında bulundu. NE OLMUŞTU?

CHP yandaşı Fatih Altaylı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan provokatöre arka çıkarak sosyal medya hesabından "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu.





TEPKİ YAĞDI PAYLAŞIMI SİLDİ

Provokasyona arka çıkan paylaşım büyük tepki toplarken, gelen yorumlara daha fazla dayanamayan Altaylı paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırmıştı.





SKANDAL SÖZLERLE HAKARET YAĞDIRMIŞTI

Daha önce de Şehit yakınlarının Özgür Özel'e gösterdiği tepkiye "Büyük ihtimalle provokasyon" diyen Altaylı, "2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP'yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullanmıştı.





VATANDAŞA ŞEREFSİZ DEDİ

Öte yandan Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Gazze için İstanbul ve Ankara'da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan on binler, PKK terörünü ve İsrail'in saldırılarını lanetledi. Söz konusu eylemlerde, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'a çağrı yapılarak ve ABD'nin hem İsrail'i hem PKK'yı donatmasına atıfta bulunularak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine dair sloganlar atıldı. Altaylı, Özgür Özel savunuculuğunun sonunda hızını alamayıp vatandaşa 'şerefsiz' demişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN