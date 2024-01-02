Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK’ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi... İşte görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı , Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler şöyle:

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.



Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler şöyle:



- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 1… pic.twitter.com/OJ3tB5Ca9h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2024

- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 200 adet el bombası,