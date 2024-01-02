Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK’ya darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi... İşte görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şı ifadelere yer verildi:
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler şöyle:
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2024
Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler şöyle:
- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 1… pic.twitter.com/OJ3tB5Ca9h
- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 200 adet el bombası,
- 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı,
- 7500 adet 7.62 mm mühimmat,
- 1500 adet 5.56 mm mühimmat,
- EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri,
- 39 adet AK-47 şarjörü,
- 4 adet Dragunov şarjörü,
- 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü,
- 3 adet keskin nişancı dürbünü,
- 1 adet dürbün,
- 5 adet termal silah dürbünü,
- 2 adet sabit telefon,
- 1 adet kamera kayıt cihazı,
- 5 adet Yaesu telsiz,
- 1 adet Yaesu telsiz batarya,
- 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi,
- 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici),
- 3 adet dalgıç seti,
- 6 adet oksijen tüpü,
- 1 adet hücum çantası,
- 5 adet şarjörlük,
- Muhtelif yaşam malzemeleri.