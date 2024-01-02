18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu 'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır , 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

NE OLMUŞTU!

NURİ GÖKHAN BOZKIR DAHA ÖNCE FİRAR ETMİŞTİ

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı davasında adli kontrolle tahliye edildikten bir hafta sonra başka bir davadan tutuklama kararı verilen sanık Gökhan Nuri Bozkır kayıplara karıştı. 'Karanlık Nuri' olarak bilinen Bozkır MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.

MAHKEME 2019 YILINDAN BOZKIR İLE 4 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERDİ

8 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa il sınırları içerisinde soğan yüklü bir TIR'ın içinde yüklü miktarda patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcı maddelerle ilgili olarak, daha önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve "Karanlık Nuri" lakabıyla bilinen Gökhan Nuri Bozkır'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütlerine silah sağlama, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 2019 yılında bu davayı sonuçlandırırken, firari durumda olan Bozkır ile 4 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.