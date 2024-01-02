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8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Son dakika haberleri... İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 34 kişi İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonun detayları ise ortaya çıktı. İllegal kumar parası yalanıyla para transferinin yapıldığı belirlenirken hedeflerinde Türkiye'de yaşayan Filistinli ailelerin olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Wall Street Journal, geçtiğimiz ay 7 Ekim’de yerle bir olan İsrail istihbarat servislerini dünyanın gözünde yeniden diriltmek için resmen bir Hollywood senaryosu yazmıştı. Saldırıların hedefinde ise Türkiye'nin olduğu iddia edilmişti. İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına değinen Erdoğan, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler” demişti.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 11:14 Güncelleme 02 Ocak 2024, 18:13
8 ilde casusluk operasyonu! İsrail için çalışan 34 kişi yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

8 ilde 57 adrese Mossad Operasyonu!

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
MİT ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde bugün düzenlenen Köstebek operasyonunun detayları ortaya çıktı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonda, bugün sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı 46 kişi tespit edilirken, bunlardan bazılarının önceden yurt dışına çıkış yaptıkları belirlendi. Operasyona konu zanlıların, taktik bazlı işlerde kullanılan kısa süreli iş yapan elemanlar oldukları tespit edildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

MİT'in İsrail istihbarat servisi bağlantılı kişilere yönelik 2021'de başlattığı operasyonlar sürüyor.

İsrail istihbarat servisinin ele aldığı yabancı uyruklulara yönelik 2021'deki operasyonla özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik 2022'deki operasyon sonrasında 58'i yabancı, 39'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplam 97 kişiye uygulama yapıldı. İlk aşamada bunlardan 51'i tutuklandı ve dava süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

Bunun haricinde İsrailli ajanlar ile yurt dışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail istihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebekesi Nisan 2023'te çökertildi.

Son olarak İsrail İstihbarat Servisinin Malezya'da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy'e yönelik Türkiye'deki girişimleri engellenmişti.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonlarla İsrail istihbarat servisinin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

Türkiye'de bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere İsrail istihbarat servisinin eleman temin ettiği, bu kapsamda İsrail istihbaratı tarafından sosyal medya siteleri veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak, kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesinin sağlandığı belirtildi.

Bu ilanlara/linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek nihai göreve hazırlanmasının sağlandığı, ilk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı iletişim kurduğu kaydedildi.

Kaynaklara yapılacak ödemelerde ise aracı/canlı kurye kullanıldığı ifade edilirken, kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı anlatıldı. İsrail istihbaratının, aracı/canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin ettiği, para transferlerinin illegal bahis/kumar parası olduğunu belirterek kişileri ikna ettiği bildirildi.

İsrail istihbaratının taktik seviyede ilişki kurduğu bu elemanları üzerinden parça parça iş yaptırarak asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturduğu tespit edildi.

Bu elemanları kullanan İsrail istihbaratının bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf/video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp/yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürüttüğü kaydedildi.

Bunların haricinde İsrail istihbaratı tarafından hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraları ele geçirerek veya kameralara girerek Türkiye'deki yabancılara yönelik veri tabanı oluşturulması gibi siber faaliyetlerde de bulunulduğu ifade edildi.

TÜRK İSTİHBARATINA HEDEF OLMAMAK İÇİN YURT DIŞINDA BİR ARAYA GELİYORLAR

Taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda İsrail istihbarat servisinin gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında bir araya geldiği saptandı.

İsrail istihbaratının sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu kişilerle, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak ilk teması sağladığı belirlendi. Temas kurulan kişinin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan maskenin yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklendiği kaydedildi.

YALAN MAKİNESİNE TABİ TUTULUYORLAR

Yurt dışındaki görüşmelerde bulunulan ülkenin profiline uygun fiziki özelliklere sahip istihbaratçıların, bu şahıslarla temas kurduğu, elemanların yurt dışı seyahatlerinde konforlu otellerde ağırlandığı, lüks restoranlara, özel gezi/tur programlarına davet edildiği ayrıca yalan makinesi testine tabi tutuldukları belirtildi.

Yurt dışında buluşulan elemanlara elden ödeme yapılırken, ödemenin gümrükte sorun olacak kadar yüksek miktarda olması halinde, gizli bölmeleri bulunan özel tasarımlı çantalarla yapıldığı öğrenildi. Bu çantalarla X-ray cihazı kontrolleri ve köpekli aramalarda sorun yaşanmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Elemanlara, yurt dışı görüşmelerinde gizli haberleşme eğitimi verildiği ve bunun için gizli haberleşme sistemleri temin edildiği, bu aşamadan sonra iş ile ilgili hususların gizli haberleşme sistemi üzerinden gerçekleştirildiği saptandı.

Takip, gözetleme, foto dokümante, keysing, raporlama, faaliyetin güvenliği eğitimlerinin, İsrail'den gelen özel bir ekip tarafından verildiği tespit edildi.

İsrail istihbarat servisi tarafından, taktik elemanlarına yaptırdığı görevlerin yanı sıra daha farklı olarak İran ve Irak sınırından Türkiye'ye kaçak insan ve mal geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunması, "güvenli ev/safe house" temin edilmesi, eylemlerde kullanmak üzere ambulans şirketi ayarlanması gibi olası eylemlerin önemli aşamalarının hazırlıklarının da bu elemanlara yaptırıldığı anlaşıldı.

İsrail istihbarat servisi bağlantılı kişilere yönelik operasyonların ilerleyen dönemde de devam edeceği bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen Köstebek operasyonunda 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor."

ÇÖKEN İSTİHBARATI DİRİLTMEK İÇİN KİRLİ PLAN

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük şoka uğrayan, "güçlü ordu" ve "güçlü istihbarat" konusunda sözde itibarı dünyanın gözü önünde yerle bir olan soykırımcı İsrail, dünyanın dört bir yanındaki Hamas liderlerini öldürmek için planlar yapıyordu.

Terör devleti İsrail, Hamas direnişçilerinin 7 Ekim planı karşısındaki acziyetini Gazze'de sivilleri soykırıma tabi tutarak örtmeye çalışırken ABD gazetesi Wall Street Journal geçtiğimiz ay İsrail'e bir Hollywood senaryosu yazdı.

HEDEFTE TÜRKİYE DE VAR

Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in istihbarat servislerinin Gazze'deki saldırılar bittikten sonra dünya genelindeki Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını ve Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sorumlu Hamas üyelerinin yakalanması için yıllarca sürecek bir kampanyaya hazırlandığını belirtti ve iddiasını İsrailli kaynaklara dayandırdı. Wall Street Journal'a göre terör devletinin hedefinde Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye var.

Wall Street Journal'ın iddiasına göre soykırımcı İsrail'in casus teşkilatları, Başbakan Benjamin Netanyhu'nun emriyle Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini yakalamaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.

Katar, Lübnan, İran, Rusya ve Türkiye'nin yıllardır ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'a koruma sağladığını belirten Wall Street Journal, soykırımcının kirli planını deşifre ederken dünyaya korku salmak için bir efsane haline getirdi.

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SÖZDE İTİBARINI KAYBEDEN MOSSAD'A HOLLYWOOD SENARYOSU

7 Ekim'de istihbaratı tamamen çöken İsrail'in sözde itibarını kurtarmak için Wall Street Journal, soykırımcı için Hollywood'u aratmayan bir senaryo yazdı. İsrail'in Hamas liderlerini öldürmek için yaptığı suikast planı için "Suikast kampanyası İsrail'in hem Hollywood efsanesine hem de dünya çapında kınan gizli operasyonlarının bir uzantısı olacak." ifadelerini kullanan Wall Street Journal, İsrail'in daha önce Filistinli militanların peşine düşerek farklı ülkelerde yaptığı suikastları birer efsaneymiş gibi anlattı.

NETANYAHU TALİMAT VERDİ

İsrailli yetkililerin Hamas ile ilgili planlarının gizli kalmasını istediğini belirten Wall Street Journal, Netanyahu'nun 22 Kasım'da yaptığı konuşmadan sonra niyetini belli ettiğine dikkat çekti. Netanyahu açıklamasında "Mossad'a Hamas'ın liderlerine karşı nerede olursa olsun harekete geçmesini talimat verdim." dedi.

Yurt dışında işlenen cinayetlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini ve suikastçıların izni olmadan faaliyet gösterdiği ülkelerde bu durumun ters tepki uyandırma riski taşıdığını belirten Wall Street Journal, soykırımcıyı güzellemeye devam etti.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Hamas liderleri Halid Meşal ve İsmail Haniye'nin ofiste İsrail'den gelen haberleri sevinçle izlediğini gören soykırımcı deliye döndü ve Hamas ile ilgili planlara başladığını belirtti.

Netanyahu'nun dünya genelindeki Hamas liderlerini yakalama sözünün eski istihbarat yetkilileri arasında tartışmaya yol açtığını belirten Wall Street Journal, Mossad'ın eski yöneticisi Efraim Halevy'nin Hamas liderlerini öldürmenin İsrail'e karşı tehidi ortadan kaldırmayacağını söylediğine dikkat çekti.

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"HEDEF DEĞİL İNTİKAM"

İsrail'in söz konusu saldırı planının Filistin mücadelesini daha da güçlendirebileceğine dikkat çeken Halevy, "Hamas'ı dünya çapında takip etmek ve tüm liderlerini sistematik olarak bu dünyadan uzaklaştırmaya çalışmak, stratejik bir hedefe ulaşma arsuzu değil, intikam alma arzusudur." dedi.

Soykırım ordusunun istihbarat teşkilatının eski yöneticisi Emekli General Amos Yadlin ise kampanyanın "adaletin gereği" olduğunu söyledi ve "Tüm Hamas liderleri saldırıya katılan, saldırıyı planlayan, saldırı emrini veren herkes adalet önüne çıkarılmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Doğru politika bu." dedi.

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2 BİN 700'DEN FAZLA OPERASYON DÜZENLEDİLER

Yıllardır övdüğü istihbarat servisi çöken İsrail, alay konusu olmaktan kurtulmak için geçmiş hikayeler anlatmaya devam ediyor. İsrailli gazeteci Ronen Bergman'ın "Önce Yüksel ve Öldür" kitabına göre İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu tür 2 bin 700'den fazla operasyon düzenlediğini belirtti ve 1948'de İsrail'in kurulmasından önce bile Yahudi militanların İngiliz Mandası altındaki Filistin yönetiminde görev alan Avrupalı diplomatları öldürdüğünü belirtti. İsrailli istihbarat ajanlarının çeşitli kılıklarla farklı ülkelerde yaptığı suikastleri bir James Bond filmi gibi detaylarıyla anlatan Wall Street Journal, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Filistin militanlarının düzenlediği bir saldırının ardından düzenlenen "Tanrının Gazabı Operasyonu"nun 2005 yılında Oscar adayı olan Steven Spielberg filmine konu olduğunu hatırlattı.

Başkan Erdoğandan Katar dönüşü uçakta önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN MOSSAD'A SUİKAST UYARISI: TÜRKİYE'Yİ TANIMIYORLAR

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Katar ziyareti sonrasında gazetecilerin söz konusu iddia ile ilgili sorusuna yanıt vermişti.

İsrail'in Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planları olduğu iddiasına değinen Erdoğan, "Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde bedelini çok ama çok ağır öderler" demişti.

"TÜRKİYE'Yİ TANIMIYORLAR"Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye'nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.

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