Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Vatandaş Galata'yı örnek gösterdi

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.

Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.