Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Vatandaş Galata'yı örnek gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin benimsediği ikiyüzlü siyaset tarzı bir kez daha deşifre oldu.
Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, 12 askerimiz hain PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.
TBMM'de PKK'ya karşı hazırlanan bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı. CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile hareket ederek bildiriye imza atmadı.
Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra üste çıkmak için "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir. Hepimizin Başı Sağolsun!" dedi.
YAS İSTEDİ GÖBEK ATANLARLA RİTİM TUTTU
Şehit cenazeleri hafta boyunca ebediyete uğurlanırken milli yas isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dün gece Halk TV'de yayınlanan yılbaşı programına katıldı.