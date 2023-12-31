Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıkladı! İşte 2023 yılındaki sağlık hizmetileri verileri





Ayrıca bu yıl 3 bin 399 böbrek, 1630 karaciğer, 39 kalp, 15 akciğer ve 1 ince bağırsak olmak üzere toplam 5 bin 84 organ nakli gerçekleştirildi.



Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde 138 bin 190 sağlık personeli görev yaptı.





Deprem bölgesinde 52 milyon 6 bin 40 muayene gerçekleştirildi, 51 bin 665 hasta/yaralı hava, kara ve deniz yolundan diğer illere sevk edildi ve 183 depremzede vatandaşa protez işlemi gerçekleştirildi.





172 depremzede vatandaşın protez işlem sürecinin ise devam ettiği belirtildi. Koca, verilere ilişkin, "Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN