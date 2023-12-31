Yeni yıl olan 1 Ocak 2024, Pazartesi gününe denk geliyor ve birçok kamu kurumu, okul, üniversite, borsa, banka, eczane gibi işletmelerin kapalı olacağı bir resmi tatil günü olarak öne çıkıyor. Bu durum, birçok kişinin gününü değerlendirmek veya seyahat etmek istemesine neden oluyor. Ancak, bu özel günde toplu taşıma araçlarının işleyişine dair merak edilen sorular da gündeme geliyor. Peki, 1 Ocak'ta otobüsler ücretsiz mi 2024? 1 Ocak Pazartesi İETT, Marmaray, metro, metrobüs, vapur, toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...