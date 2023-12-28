Müstehcen videolar swinger partileri | Maskeli ’Fergio House’ çetesine KAFES-26 baskını! Evlerinde yok yok: 19 şüpheli yakalandı

Güvelik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip devam ediyor.
Güvelik güçleri tarafından sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip devam ediyor.
Buna son örnek olarak, İstiklal Caddesi'nde sahte 1 dolar dağıtmalarıyla gündeme gelen "Fergio House" çetesi için düğmeye basıldı.
15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerin; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/ukQdmQjeb3— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Çok sayıda maskenin ele geçirildiği, swinger partileri ve müstehcen içerikleri ile bilinen gruba yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
"19 ŞÜPHELİ YAKALANDI"
Bakan Yerlikaya, şu bilgilere yer verdi: Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüpheli yakalandı.
"15 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON"
Paylaşımın devamında şöyle denildi: Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlara, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak yapılan "KAFES-26" Operasyonu düzenlendi.
"2 BİN ADET SAHTE 100 DOLARLIK BANKNOTA EL KONULDU"
Operasyon kapsamında; Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların, organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.
"HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıranları adalete teslim etmeye kararlıyız.
EVLERİNDE YOK YOK
Aynı zamanda operasyonun görüntülerininde paylaşılması üzerine çetenin evi dikkat çekti. Çok sayıda değişik figürlü maskelerin yanı sıra odaların düzeni dikkat çekti. Sosyal medyada ise birçok kullanıcı çeteyi "Eyes Wide Shut" filmine özenti olarak değerlendirdi.
İSTİKLAL CADDESİNDE DOLAR SAÇMIŞLARDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde gündem olan, İstiklal Caddesi'nde sosyal medya için çekilen videoda "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekmişti.
FERGİO HOUSE NEDİR?
Fergio House, X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaşım yapan ve biyografisinde "Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyanın kapıları açılıyor. Lüks ve gizemli bir dünya sizleri bekliyor. +18 yaş sınırı var..." ifadeleri yer alan bir çeşit çete.
Aynı zamanda başta Onlyfans olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarından ücretli abone olanlara özel paylaşımlar yaptığı biliniyor.