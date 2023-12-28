İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı KAFES-26 baskını: 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️… pic.twitter.com/ukQdmQjeb3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023





Yerlikaya'nın açıklaması:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 8️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-26" Operasyonunda "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan 1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Halkımızın Milli ve Manevi Değerlerini Aşağılayanlara, Huzurunu Kaçıran Suç Odaklarına Göz Açtırmayacağız❗️

❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 1️⃣5️⃣ adreste eş zamanlı olarak yapılan "KAFES-26" Operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında;

İnstagram ve X isimli sosyal medya platformlarında "Fergio House" isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 1️⃣9️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗

2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Halkımızın Huzurunu Kaçıranları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız❗️