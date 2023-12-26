SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da rüşvet ve şantaj operasyonu: Borsacı Nihat Özçelik'in aralarında olduğu 8 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:21 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:53
İstanbul’da rüşvet ve şantaj operasyonu: Borsacı Nihat Özçelik’in aralarında olduğu 8 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BORSACI NİHAT ÖZÇELİK VE 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında borsaNihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu.

Savcılık, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını da bildirdi.

Başkan Erdoğandan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreninde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreninde önemli açıklamalar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA