İstanbul bitti Bodrum’dan aldırılan skandal karar: CHP’li Özgür Karabat 254 haberi engelletti! Bodrum’daki mahkemeden alınan kararlar neye göre verildi?

Yerel seçimlere giderayak CHP skandallarını örtmek için yerli ve milli medyaya operasyona başladı. Taciz, tecavüz ve vurgun rezilliklerini ortaya saçan haberleri engelletmeye başladı.
Yerel seçimlere giderayak CHP skandallarını örtmek için yerli ve milli medyaya operasyona başladı. Taciz, tecavüz ve vurgun rezilliklerini ortaya saçan haberleri engelletmeye başladı.
BAŞROLDE SKANDALLARIN BAŞI ÖZGÜR KARABAT: 254 HABERE ERİŞİM ENGELİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat kendisi hakkındaki 254 habere Hakim Fatih Kale'nin yönettiği Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde erişim engeli getirtti.
Bilindiği üzere CHP'li Karabat milyarca TL'lik ihalelerin İBB yönetimi tarafından teslim edildiği ve ismi taciz, tecavüz, şantaj, vurgunlarla anılan kişi.
NEREDEN ALINDI BU SKANDAL KARAR?
CHP'nin bu skandal girişimi büyük tepkilere neden olurken, hakim Fatih Kale'nin 254 haberi kaldırma kararını hangi gerekçeye dayandırdığı ve Karabat'ın nasıl sildirdiği büyük bir soru işaret oldu.
Nitekim Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi, İETT'nin arıza haberi ve bakanlığın soruşturma haberine bile erişim engeli getirdi.
İŞTE O ENGELENEN HABERLERİMİZ
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/09/20/chpli-ozgur-karabatin-karistigi-iddia-edilen-seks-kasedi-santaji-ortaligi-karistirmisti-mahkemeden-hapis-karari
https://www.takvim.com.tr/guncel/2023/01/26/iettnin-bugunku-hasar-raporu-otobus-asirlik-agaca-tosladi-7-yarali
https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/12/16/mangir-halk-tv-istismar-yayinina-adi-tecavuz-santaj-grup-sex-skandalina-karisan-chpli-ozgur-karabati-cikardi
https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/09/05/chpnin-istanbulu-getirdigi-durum-toplu-ulasim-cokme-noktasinda-otobusler-seferlere-cikamiyor
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/12/20/son-dakika-ibb-vurguncusu-ozgur-karabat-belediyeyi-maaile-parsellemis-kardesi-gultekin-karabati-da-ise-aldirmis
https://www.takvim.com.tr/guncel/2023/02/08/istanbuldaki-olumlu-iett-kazasinda-ifadeler-ve-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-bakimsiz-iett-otobusu-dehset-sacmisti-sofor-tutuklandi
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/03/09/chpde-santaja-cifte-standart-kasetle-koltugu-oturan-kilicdaroglu-teoman-sancari-istifaya-zorladi
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/12/13/ibbdeki-yolsuzluk-iddiasi-skandallar-zincirini-aciga-cikardi-ihalenin-ucu-tecavuz-ve-santaja-cikti
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/12/14/iettdeki-vurgun-hakkinda-sorusturma-acildi-chp-istanbul-milletvekili-ozgur-karabatin-buyuk-yolsuzlugu
https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/12/31/chpdeki-ahlaksiz-iliskiler-aginda-ikinci-perde-tecavuz-intikam-ve-santaj-ucgeni-ozgur-karabat-bana-tecavuz-etti
https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/12/30/son-dakika-chpde-10-milyonluk-yasak-ask-skandali-hirsli-asigindan-vekile-goruntulu-santaj
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/02/ahlaksizlik-zirve-yapti-chpli-ozgur-karabatin-adinin-karistigi-tecavuz-ve-santaj-skandalinda-grup-sex-ve-whatsapp-detayi
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/09/04/istanbulda-ulasim-kabusu-once-tramvay-bozuldu-sonra-otobusun-kapisi-dustu
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/04/08/chpli-ozgur-karabatin-karistigi-iddia-edilen-seks-kasedi-santaji-ortaligi-karistirmisti-mahkemeden-flas-karar
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/09/01/son-dakika-istanbulda-iett-otobusu-krizi-buyuyor-ak-partili-uye-sordu-25-yilda-kac-arac-alindi
TACİZ, TECAVÜZ, ŞANTAJ NE ARARSAN VAR
Bu bağlamda CHP'li Özgür Karabatın kim olduğunu hatırlayacak olursak; 2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.
CHP'li vekilin o dönem yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını aktaran Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi" ifadelerini kullanmıştı.
Doğan, "Geçen sene aralık ayında kendisinin bana ulaşması ile arkadaşlığımız başladı. İnternetten yazarak telefon numaramı istedi. Whatsapp üzerinden yazdı bana, görüştük. Pandemi nedeniyle Ankara'dan dönerken bana uğrayacağını söyledi, kabul ettim. Kahve içtik. Benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Sonra bana zorla sahip oldu" ifadelerini kullanmıştı.
GRUP SEX SKANDALI
CHP'li Özgür Karabat'ın yanında çalışan bir kişinin eşiyle de ilişki yaşadığını açıklayan Aynur Doğan, "Bana, benim birlikte olduğum başka bir bayan var. Eşi benim yanımda çalışıyor. Bu kadın ve seninle birlikte grup yapmak istiyorum dedi. Ben de kabul etmedim, bana zorla sahip oldun dedim. Karabat bana, arkadaşıyla görüşeceğini kabul ederlerse grup sex yapacaklarını söyledi. Arkadaşı bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
'İBB İHALESİNİ SANA VERECEĞİM'
Doğan, "Benimle sürekli birlikte olmak istediğini söyledi. 'Tanıdıklarına söylerim' diye beni tehdit ediyordu. Whatsapp üzerinden görüntülü arıyor ve kendisini tatmin ediyordu. Bana, 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' dedi. Bana araç alabileceğini de söyledi. Yaşadıklarımı arkadaşım Cahit'e anlattım ve yardım istedim. Şantaj yapmadım" diye konuştu.
İBB'DE 4 MİLYAR TL'LİK VURGUN
2019 yerel seçimlerinden sonra vatandaşın can ve mal güvenliğinin tehdit etmeye başlayan İstanbul'un çöken toplu ulaşım sistemindeki en büyük problemin ihalelerin peşkeş çekilmesi olarak gösterilmesi Sayıştay'ın 2022 yılı raporuna da yansımıştı.
MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edilmişti.
14 İHALE
Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.
Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:
20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)
23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)
20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)
27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)
9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale)
9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)
11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)
16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)
EKREM İMAMOĞLU İLE YAKINLIĞI
Ekrem İmamoğlu'nun en yakın isimlerinden biri olan ve İBB'de birçok ihaleyi torpille alan Karabat, yakın zamanda da CHP'nin kasasının başına geçirilmişti.