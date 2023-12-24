Pedofili sitesi Ekşi Sözlük’te şehitlere ve ailelerine akılalmaz hakaretler! İslam’ı ve Müslümanları hedef aldılar | Soruşturma başlatıldı

Şehit babasının vatan sevgisi ve inancı milyonları gözyaşlarına boğarken pedofili 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukurunda İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan yapılan akılalmaz yorumlar yapıldı. Oy verdiği partiden inancına kadar birçok konuda nefret kusan alçaklar, "Kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba." diyerek şehit babasına saldırdı.

İşte o skandal paylaşımlar:

SUS DA OĞLUN UTANMASIN

"Oğlun şehit olmayabilirdi senin gibi yaşlanıp saçları ağarıp torunlarını görebilirdi onun yaşam hakkını kolayca elinden alanlara lanet olsun neyin mutluluğunu yaşıyorsun sen ? o kadar mutluysan bile sus da şehit oğlun utanmasın senden."

"KANKA AL SEN ŞU 5 MİLYONU"

"Kanka ölen öldü geri getiremeyiz, al sen şu 5 milyonu oğlumuz şehit oldu çok mutluyuz de."

"CENNETE GİTTİ SÜPER ORTAM VAR"

"İneğe tapana yeniden ama süper doğacaksın be olm diyolar, bunlara da cennete gitti süper ortam var be olm falan diyolar. bi şekilde yiyor tutuyor cahile. inanarak söylediği için sorun yok abi, devam. edit: bu arada vatan sağolsun dense gayet mantıklı ama diğer mevzular cidden boş işler artık. "