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Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden asla geri adım atmayacağız

'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, “Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er yada geç anlayacaklardır” dedi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 15:27 Güncelleme 23 Aralık 2023, 15:50
Başkan Erdoğan’dan terörle mücadele mesajı: Kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden asla geri adım atmayacağız

Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 6 kahraman askerimiz şehit oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 kahramanımıza başsağlığı diledi.

"Alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur''

Terörle tam kararlılıkla mücadele edildiğini ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize mevladan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet makamları ali olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.

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Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er yada geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum.

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