Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’yi haritadan silme saldırılarına sert cevap verdi: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacak





Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli ideallerimiz doğrultusunda harekete geçirebiliriz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız.

Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında hedeflerimizi gerçekleştirmenin yolu, maddi manevi tüm unsurlarını şaha kaldırmaktan geçiyor.

En büyük desteği de siz kültür sanat insanlarından bekliyoruz.