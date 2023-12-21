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Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’yi haritadan silme saldırılarına sert cevap verdi: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Külliye'de gerçekleşen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödül sahiplerini tek tek açıkladı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’yi haritadan silme saldırılarına sert cevap verdi: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’yi haritadan silme saldırılarına sert cevap verdi: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde önemli mesajlar verdi:



Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli ideallerimiz doğrultusunda harekete geçirebiliriz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız.
Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında hedeflerimizi gerçekleştirmenin yolu, maddi manevi tüm unsurlarını şaha kaldırmaktan geçiyor.
En büyük desteği de siz kültür sanat insanlarından bekliyoruz.



Gazze'de anlı şanlı devletlerin saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici.
Tarih, buna yol açanları hak ettikleri şekilde yargılayacak.
Biz tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü bir yıl olacaktır inşallah.

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