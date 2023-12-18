İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE? Sağanak barajları doldurdu! Doluluk seviyesi yüzde 49,34’e ulaştı

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı.

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü. Son yağışlar barajlara nasıl yansıdı? İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi.