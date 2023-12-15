YERLİ MALI ŞİİRİ
Yurdunu seven uyanık olur,
Önce kendi milletini korur.
Marketlerde alışveriş yaparken,
869 numaralı barkotu bulur.
Yerli malı Türk'ün malı,
Paramız ülke içinde kalmalı.
Zengin olmak isteyen herkes,
Bu bilinci çevresine yaymalı.
Ayşe-Ahmet üretip satsın,
Kazancı ile fabrika kursun.
Annem-babam burada çalışıp,
Cebine bol para girsin.
(İshak Özlü)
TUTUMLU OL
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.
MEYVELER KONUŞUYOR
ELMA
Sepetim elma dolu,
Özü vitamin yolu,
Tadına doyum olmaz,
İçi sulu mu sulu.
ÜZÜM
Salkım salkım duruyor,
Tatlı üzüm bal üzüm,
Bol yerim sağlıklıyım,
Parlıyor gözüm.
ERİK
Ağaçlar çiçeklendi,
Çiçekler eriklendi,
Erik yiyen çocuklar,
Cıvıl cıvıl şenlendi.
MEYVELER YERLİ MALI
Adımdır mandalina
Sağlık veririm sana
Pek sevimli meyveyim
Bol bol yiyin bakayım
Amasya elmasıyım
Meyvelerin hasıyım
Al sarı yanağım var
Beni yersen kan yapar
Ankara'dır memleketim
Koyu sarıdır rengim
Isırınca bal akar
Yiyenlere can katar
Al portakal bal portakal
Yemezsen de seyrine dal
Kokum bile başka benim
Şerbet dolu hep bedenim
İzmir'in üzümleri
Sevilmez mi arkadaş
İnsanlara pek yarar
Kurusu var yaşı var
Çiçek olur açılırım
Mercan gibi saçılırım
Hastaya nar sorulmaz
Şurubuna doyulmaz
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek, vişne, portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen, içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik, badem, zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva, üzüm, şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina, ayvalar
Kavun, karpuz ve de nar.
Pırasa, karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak