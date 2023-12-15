Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuştu! Tarihi uyarılarda bulundu





ERDOĞAN GAZZE'DE ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın ateşkes çabalarından övgüyle bahsetti. Tüm dünyaya "O büyük bir İSİM" mesajı gönderdi.

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