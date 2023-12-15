Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuştu! Tarihi uyarılarda bulundu

Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmeli. ABD'nin, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızlı bir şekilde sağlar.
Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmeli. ABD'nin, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızlı bir şekilde sağlar.
Bölgede kalıcı barışın sağlanması, ABD'nin tarihi sorumluluğudur.
Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin bir an önce kurulması, en makul çözümdür.
ERDOĞAN GAZZE'DE ÖNCÜ ROL OYNUYOR
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın ateşkes çabalarından övgüyle bahsetti. Tüm dünyaya "O büyük bir İSİM" mesajı gönderdi.