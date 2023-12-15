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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuştu! Tarihi uyarılarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'de katliamların sona ermesi için ABD lideri Joe Biden'a tarihi uyarılarda bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuştu! Tarihi uyarılarda bulundu

Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmeli. ABD'nin, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesi ateşkesi hızlı bir şekilde sağlar.



Bölgede kalıcı barışın sağlanması, ABD'nin tarihi sorumluluğudur.

Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin bir an önce kurulması, en makul çözümdür.



ERDOĞAN GAZZE'DE ÖNCÜ ROL OYNUYOR
Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'ın ateşkes çabalarından övgüyle bahsetti. Tüm dünyaya "O büyük bir İSİM" mesajı gönderdi.

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