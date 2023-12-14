İyi Parti’de kaos bitmiyor! Ece Güner istifa etti Ahmet Zeki Üçok görevden alındı

CHP ile yapılan ortaklık sonrası genel seçimlerde hezimet yaşayan İyi Parti'de sular durulmuyor.
İYİ PARTİ'DE KRİZ ÜSTÜNE KRİZ
Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle sallanıyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise ihraç edildi.
EKREMCİLER YA KAÇIYOR YA AVLANIYOR!
Son olarak CHP ile ittifakı savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor. Akşener İstanbul'da ittifak isteyen İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan'ın istifasını istedi.
Özkan istifa ederken yapılan yeni seçimde Akşener'e baş kaldırı olarak yine Özkan seçildi. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
GÖREVDEN ALMA VE İSTİFA
Öte yandan bugün yeni gelişmeler de yaşandı.
ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI
CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçüok görevden alındı.
GÜNER İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ise istifa etti.
Güner, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi.