İyi Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti



Milletimiz daha da YOKSULLAŞIR ancak artık bu durumu değiştirme morali ve gücü kalmaz: Milletimiz siyasetten kopar, hatta siyasetten nefret eder hale gelir. İşte o gün demokrasi tam olarak ölür.

İstanbul sadece İstanbul değildir: İstanbul Türkiye'nin kalbidir, Türkiye'nin her köşesinden insanımızın buluştuğu, Türkiye'nin özetidir.

Abarttığımı düşünüyorsanız kendinize sadece şu soruyu sormanız yeterlidir: Neden Sayın Erdoğan'ın tek hedefi, tek hayali İstanbul'u tekrar kazanmaktır? Neden 28 Mayıs'ta koskoca Türkiye'yi kazanmışken, ilk konuşmasında "İstanbul'u tekrar kazanmalıyız" demiştir?

Mart 2019'da Sn. İmamoğlu "ilk" seçimi sadece 14.000 oy farkla kazanmıştı: Oyların %0,1'i civarı bir farkla.. Binde biri... Bu seçimde 1 oyun bile önemi olacaktır!

İktidar tüm gücüyle İstanbul'u kazanmaya odaklanacaktır: Tüm "orantısız" gücüyle.

Oyları bölersek; AK Parti'nin adayı kazanacaktır. Bu somut bir gerçektir.

Bu yüzden; vicdani kanaatim şöyledir; kazanabilecek tek aday (ve başarılı bir Büyükşehir Belediye Başkanı) olduğu için, hepimiz -tek 1 oy bile fire vermeden- Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u tekrar kazanmasını desteklemeliyiz.

Bu bir parti meselesi değil;

BU BİR MEMLEKET MESELESİDİR.

BU BİR CUMHURİYET MESELESİDİR.

Şimdi neden bugün benim için zor bir gün ona geleyim...

Yıllardır ülkemin iyiliği için, demokrasi için, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri için mücadele veren bir hukukçuyum. Referandumun baskıcı (OHAL) döneminde cesaretle bu "tek adam sistemine" karşı mücadele ettim, onlarca programda konuştum, 4 kitap yazdım. Her zaman ilkelerim doğrultusunda hareket ettim.

Mayıs 2023 seçimlerinde Sn. Meral Akşener'in teveccühü ile hayatımda ilk defa bir siyasi partiye (İYİ Partiye) üye oldum ve İstanbul'dan MV adayı gösterildim.