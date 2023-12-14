İyi Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti

4. Sıradan adaydım ve seçilemedim. (Milletvekili değilim). Milletvekili seçilemeyince, Sn. Meral Akşener beni Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı. Ben de atandığım 4 Temmuz 2023'ten beri elimden geldikçe kendisine ve partimize faydalı çalışmalar yapmaya çalıştım.
İYİ Parti'de gerçekten harika insanlarla tanıştım; Toplumsal Politikalar Başkanı olarak, engelliler grubumuzda, derin yoksulluk grubumuzda, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz grubumuzda, iyi niyetle, inançla çalışan harika insanlar tanıdım. Ülkemizin birçok gerçeğine ilişkin kalp gözüm daha da fazla açıldı. 4 Temmuz öncesine göre sanırım daha da duyarlı bir insan oldum. Dostlarım; hepinizi seviyorum ve sizden öğrendiklerimi asla unutmayacağım!
Sayın Meral Akşener'e bana bu fırsatı verdiği için müteşekkirim.
Başta Sayın Meral Akşener olmak üzere, sık sık mesai yaptığım değerli Divan üyeleri arkadaşlarım ve birlikte mesai yaptığım bazı Milletvekili arkadaşlarım, İYİ Parti'nin tüm çalışanları (sabah güler yüzle bana kapıyı açan güvenlik görevlilerinden, özel kalem ekiplerine, asistan ve güvenlik ekiplerine) ve İYİ Parti'nin tüm gönüllülerine; hepinize çok teşekkür ediyorum beni daima bir "ailede" gibi hissettirdiniz.
Üzüntüm insani boyuttadır: Bu yüzden, samimiyetle umarım ki dost kalırız. Hakkınızı lütfen helal edin, ben de tabii ki helal ediyorum.
Asla benden Sayın Meral Akşener veya İYİ Parti hakkında 1 tek olumsuz kelime duymayacaksınız.
Ancak affımı rica ediyorum. Siyasete ünvan için girmedim; Türkiye'yi ve Türk milletini bu korkunç yoksullaşma ve otoriterleşmeden kurtarmak için girdim. Ve şahsi görüşüm 4 Aralık tarihli GİK kararının bu amaç yönünde doğru bir karar olmadığıdır.
Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim.
Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir.
Yıllardır "tek adam sistemine" karşı mücadele ediyorum.
Bağımsız bir hukukçu olarak ilkelerim doğrultusunda ülkem için mücadeleme devam edeceğim.
Teşekkürler.
Herkese sevgi ve saygılarımla,
Av. Ece Güner.