HAVA DURUMU | Meteoroloji gün vererek uyardı! Yarın Tekirdağ’dan giriş yapıyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 14 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
YARIN TRAKYA VE MARMARA'NIN BATISINDAN GİRİŞ YAPACAK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Perşembe Ülkede yağış yok. Rüzgar, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında lodos (güney batı) yönünden öğleden sonra kuvvetli esecek. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 18 derece. İzmir 21, Antalya 20, Ankara 14 derece.
Cuma sabah Trakya ve Marmara'nın batısında yağış başlıyor. İstanbul'a yağmur akşama doğru gelir. Akşam Ege ve Akdeniz bölgesini kapsar. Yarın sıcaklıklar 3-4 derece azalacak" ifadelerini kullandı.
PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR MI?
Prof. Dr. Şen, "Cumartesi daha da azalmasıyla Trakya ve Marmara'nın güneydoğusunda Batı Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar var.
Pazar günü Anadolu'da kar yağışı genişleyecek. Bu sistemde İstanbul'da kar yağışı görülmeyecek. Cuma günü İstanbul'da yağmur kuvvetli 16 derece, sıcaklık cumartesi pazar 7-8 dereceye düşecek." dedi.