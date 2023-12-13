İstanbul Kadıköy’de ikinci Seçil Erzan vakası! 5 yıl sonra 100 milyon dolar dolandırıldıklarını fark ettiler





"100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE"

Bişaroğlu, "100 milyon doların üzerinde bir paranın Ümit G. isimli şahsa havale edildiğini biliyoruz. Bu havalelerin altın gönderme, Euro gönderme, elden para verme şeklinde olduğunu biliyoruz. Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kar vaat ediyor. Akabinde bu paranın arttırılması şartıyla kar marjı yüzde 5'e, yüzde 6'ya ve yüzde 7'ye çıkarılıyor. Böylece insanların daha çok para getirilmesi sağlanıyor. Banka içerisinde bir para alışverişi en azından arkanızda gördüğünüz müştekiler çerçevesinde yok. Biz bu tarz işlemlerin bankadan habersiz ve bankadaki müdürlerden habersiz yapılmasını mümkün görmüyoruz. Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar ve futbolculardan çok daha fazla sayıdalar, 200 kişiden bahsediyoruz" dedi.

Öte yandan, henüz bilinmeyen bir nedenle bahse konu olan banka şubesinin kapalı olduğu ve tabeladaki harflerin sökülmüş olduğu görüldü.