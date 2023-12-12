SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: AK Parti MKYK bugün toplanıyor! Gündemde yerel seçimler, Gazze ve Halil Umut Meler'e saldırı var

Son dakika haberleri... AK Parti MKYK bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. MKYK gündeminde ise 31 Mart 2024 yerel seçimleri, Gazze ve hakem Halil Umut Meler'e saldırı olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:24 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:24
Son dakika: AK Parti MKYK bugün toplanıyor! Gündemde yerel seçimler, Gazze ve Halil Umut Meler’e saldırı var

MKYK toplantısının öncelikli gündem başlığı, 31 Mart 2024'te düzenlenecek mahalli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıklar olacak.

Başkan Erdoğandan yerel seçim talimatı: Yük olan değil yük alanlarla yol yürümeliyiz

Belediye başkan adaylarını belirlemek için dün ilk toplantısını gerçekleştiren Aday Tespit Komisyonu'nun çalışmaları konuşulacak.

AK Parti ve MHP heyetlerinin yerel seçimlerde iş birliğine ilişkin görüşmelerindeki son durum ele alınacak.

ABD basını katil İsrailin kullandığı beyaz fosforlu mühimmat kalıntılarına ulaştı! Beyaz Saraydan skandal açıklama: Endişe duyuyoruz

Toplantıda görüşülecek bir diğer konu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin Filistin diplomasisiyle ilgili değerlendirme yapılacak.

Dış basında Halil Umut Meler’e yapılan saldırı manşetlere taşındı: Alışılmadık, utanç verici

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu da MKYK'nın gündemine gelecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! 6 kişi adliyeye sevk edildi
Meral Akşener’in Mansur Yavaş’a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok
Casper
SON DAKİKA