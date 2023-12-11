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Faruk Koca AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Bugün MKYK’da görüşülecek

Son dakika haberi! Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Koca'nın partiden ihracı bugün MKYK’da görüşülecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 23:55 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:25
Faruk Koca AK Parti’den ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Bugün MKYK’da görüşülecek

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊


ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

TEKME DE ATTILAR

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saha içinde saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

MELER'İN SON HALİ

Yumruk darbesinin ardından Meler'in yüzünün şiştiği görüldü.

KOCA, PARTİDEN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Faruk Koca, üyesi olduğu AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Meler'e saldıran ve AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu bugün MKYK'nın gündemine gelecek.

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