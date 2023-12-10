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Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış

Son dakika haberi! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul dahil yurt genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış birçok olumsuzluğa neden oldu. Zonguldak’ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bölgede yağışın devam ettiğini, saat 22.00 civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipten 21 kişinin ikinci heyelanda yaralandığını dile getirdi. Heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için arama çalışmalarına yeniden başlandı.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 15:17 Güncelleme 10 Aralık 2023, 10:01
Zonguldak’ta heyelan altında kalan ev yıkıldı! Anne ve oğlunu arama - kurtarma çalışmalarında zamanla yarış

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak'ta peş peşe iki heyelan!


Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

"HASTANEYE KALDIRILAN 21 YARALIDAN 15'İ AYAKTA TEDAVİLERİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Zonguldak'ta aynı bölgede meydana gelen iki heyelanla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra açıklama yapan Karaloğlu, saat 19.53 civarında Zonguldak merkez ilçesi Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldiğini, heyelan nedeniyle tek katlı bir evin yıkıldığını ve Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) göçük altında kaldığını söyledi.

Zonguldak'ta heyelan altında kalan ev yıkıldı!

Karaloğlu, ihbar alınır alınmaz AFAD, Zonguldak Belediyesi, jandarma, polis, sağlık, UMKE ekipleri ile TTK'nin madencilerinin, bölgeye intikal ettiğini ve arama kurtarma faaliyetlerine başladığını kaydetti.

Bölgede yağışın devam ettiğini, saat 22.00 civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipten 21 kişinin ikinci heyelanda yaralandığını dile getiren Karaloğlu, "Hastaneye kaldırılan 21 yaralıdan 15'i ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi, 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerine devam ediliyor. Allah'a hamdolsun hayat tehlikesi olan arkadaşımız yok. Birinin ayağında kırık, diğerlerinde doku zedelenmesi var." diye konuştu.

Karaloğlu, arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili, "Şu anda arama kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra saat 08.00'dan sonra yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz." dedi.

"BÖLGEDE RİSK ALTINDA OLAN 14 EVİMİZ TAHLİYE EDİLDİ"

Zonguldak bölgesinde 48 saattir yağmurun aralıksız devam ettiğini, metrekareye şu ana kadar 87 kilogram yağmur yağdığını Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden öğrendiklerini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve Perihan Çakar ve Sait Çakar isimli iki vatandaşımızı da o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evden 42 vatandaşımız çıkarıldı. Sayın Valimiz bu vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlamıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih ettiler. Biz yarın inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK'nin ekipleri, jandarmamız, emniyetimizle arama faaliyetlerine devam edeceğiz."

Karaloğlu, ilk heyelanın altında kalanların yerinin tespitine yönelik soru üzerine, "İkinci heyelan olduğunda aslında birinin arkadaşlar yerini tespit etmişlerdi. Onu çıkarmak üzere zaten mücadele ederken ikinci heyelan oluştu. Birinin yerini biliyoruz gibi. İkinci heyelanda da yerinin çok değiştiğini varsaymıyor arkadaşlar. Ama ikinci vatandaşımızın yeriyle ilgili şu anda bir bilgimiz yok." dedi.

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