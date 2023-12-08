Kapıda vize nedir? Türklere 7 günlük kapıda vize müjdesi! Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?

''Kapıda vize nedir? Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?'' soruları, Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi verileceğinin duyurulmasıyla gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." dedi. İşte o adalar ve kapıda vize hakkında bilgiler...
KAPIDA VİZE NEDİR?
Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda, ülke vatandaşları için sınır kapılarında vize alabilme imkanı, yurtdışı seyahatlerini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, sınır kapısında vize başvurusu yaparak seyahat etme fırsatı buluyor.
KAPI VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu.
Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.
Miçotakis konuşmasında vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vize muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.