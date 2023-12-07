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Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina'ya gidiyor

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis’in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle Yunanistan'a gidiyor. Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti. Atina’da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 00:45 Güncelleme 07 Aralık 2023, 09:58
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Atina’ya gidiyor

7 yılın ardından Türkiye - Yunanistan ilişkileri yeniden ivme kazanıyor.

Başkan Erdoğan Atina'ya gidiyor



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle ve Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle bugün Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak.

ATİNA'YA GİTTİ

Başkan Erdoğan,özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti. Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.



MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla Atina'da düzenlenecek konsey toplantısında, Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Yunanistan ile yeni dönem başlıyor!



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



BİRÇOK ANLAŞMANIN İMZALANMASI BEKLENİYOR

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

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