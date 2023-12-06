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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Asgari ücret, enflasyon, Gazze'deki soykırım ve Atina ziyareti masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı. Kabine toplantısının ana gündemini ekonomi ve asgari ücret oluşturacak. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 13:55 Güncelleme 06 Aralık 2023, 16:07
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Asgari ücret, enflasyon, Gazze’deki soykırım ve Atina ziyareti masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Kabine bugün toplanıyor

Toplantıda Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE
Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak.

Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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