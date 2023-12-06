DEŞİFRE | Akşener’i Bay Bay Kemal gibi emekli etme planı! CHP’liler dört koldan sıkıştırıyor İYİ Parti’nin ’değişimci’leri 1 Nisan’a kılıç biliyor



Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti'nin CHP ile işbirliğini reddetmesiyle eş güdümlü olarak CHP ve yandaşları Meral Akşener'i köşe köşe manşet manşet hedefe koydu.



"İYİ PARTİ KAPISINA KİLİT VURACAK HALE GELECEK"

İmamoğlu yandaşı İsmail Küçükkaya, "İYİ Parti kapısına kilit vurulacak hale gelecektir" dedi. Meral Akşener'in CHP'ye ihanet ettiğini savunan Merdan Yanardağ parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da "trol" dedi.





"KENDİ AYAKLARINI KURŞUN SIKTILAR"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan "İYİ Parti kendi ayağına kurşun sıktı" başlıklı köşe yazısı kaleme alııp Akşener'in geleceğinin pek parlak olmadığını dile getirdi. Çölaşan, "İYİ Parti'nin son aylardaki gidişini, çelişkilerini, zikzaklarını falan (kusura bakılmasın ama) ben sıradan vatandaş kimliğimle pek parlak görmüyorum. Meral Ablamı da öyle" ifadelerini kullandı.





"MERAL DE İYİP DE TARİH OLACAK"

Rahmi Turan ise Akşener'i yerden yere vurup İYİ Parti'nin 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü. "Meral Hanım da İYİ Parti de tarih olacak!" başlıklı yazı kaleme alan Turan, "İYİ Parti, CHP'nin işbirliği teklifini reddederek aslında kendi ipini çekmiş oldu" şeklinde konuştu.







Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın çizgisinde bulunan Halk TV'de Mehmet Tezkan ise "İYİ Parti ateşten gömleği giydi" dedi. Tezkan, "İmamoğlu ve Yavaş'tan kopardıkları her oy da İyi partinin eksi hanesine yazılacaktır. Kaçınılmaz!.. Neyse bu Meral Akşener'in meselesi… Neyse bu İyi parti yönetiminin meselesi… 1 Nisan sabahı ne yapacaklarını onlar düşünsün…" dedi.





AKŞENER'İ BİTİRME PLANI VE İYİP İÇİNDEKİ 1 NİSANCILAR...

CHP'lilerin Meral Akşener'i yerden yere vuran tutumu günden güne büyürken İYİ Parti içindeki iç çekişme de dallanıp budaklanıyor. Gözler parti içindeki 1 Nisancı mahfile çevrildi.



Takvim.com.tr'nin edindiği kaynaklara göre; Seçime tek girme kararı hakkında İYİ Parti kulisleri, tamamen Akşener'i bitirme planı olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde "Boyumuzun ölçüsüne bakalım" söyleminin aslında Akşener'e ait olmadığını söyleyen ve GİK'te birden fazla gruplaşma olduğunu söyleyen kulisler söz konusu grupların hepsinin Akşener'in başkanlığını sonlandırma amacında olduğunu ifade etti.

İYİ Parti içerisindeki gruplaşma ise şöyle;



Birinci grupta Metin Ergun, Tolga Akalın ve Müsavat Dervişoğlu'nun yer aldığı söylenirken ikinci grup olarak Koray Aydın ve etrafındakiler gösterildi. Ancak Koray Aydın'ın GİK üyesi olmadığı, içeride adamlarının olduğu belirtildi.



Buğra Kavuncu ve Kürşad Zorlu'nun Akşener'e çok yakın gibi görünse de harekete geçmek için yerel seçim sonrasını beklediği öğrenildi.





AKŞENER ALEYHİNDE WHATSAPP GRUBU

Akşener'in 'İP'ini çekmek isteyenler arasında Coşkun Yıldırım'ın da olduğu, bu doğrultuda Yıldırım'ın paralel Whatsapp grupları oluşturup 22 il başkanı üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı öğrenildi.



Hatırlanacağı üzere Coşkun Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığı görevinden WhatsApp üzerinden alınan kararla el çektirilmişti.



Yıldırım görevden alındıktan sonra İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken Yücel Coşkun İstanbul İl Başkanı yapılmıştı.



