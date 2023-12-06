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6 Aralık 2023 baraj doluluk oranı: Bugün baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İSKİ barajlarda su seviyesi yüzde kaç arttı?

İstanbul'daki baraj doluluk oranları, 6 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İSKİ'nin en güncel verileriyle yenilendi. Hafta başından bu yana devam eden yağışlar, İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını nasıl etkiledi? Kasım ayında %16 seviyelerine kadar düşen baraj su seviyeleri, yeni haftada yağışlarla birlikte nasıl değişti? İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:27
6 Aralık 2023 baraj doluluk oranı: Bugün baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İSKİ barajlarda su seviyesi yüzde kaç arttı?

Kasım ayında oldukça düşük seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları, Aralık ayının ilk haftasında yağışların etkisiyle artış gösterdi. Geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı %30'un üzerine çıktı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz

https://iski.istanbul/baraj-doluluk/

İstanbul'un Baraj Doluluk Oranları - 6 Aralık Çarşamba

  • Ömerli Barajı: %58,15 doluluk oranıyla, İstanbul'un en büyük barajlarından biri.
  • Darlık Barajı: %48,65 ile İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan.
  • Elmalı Barajı: %80,04 doluluk oranıyla dikkat çekiyor ve İstanbul'un su rezervlerinde önemli bir yere sahip.
  • Terkos Barajı: %18,71 doluluk oranıyla, yağışların etkisiyle su seviyesinde artış bekleniyor.

  • Alibey Barajı: %43,42 doluluk oranı ile İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri.
  • Büyükçekmece Barajı: %21,48 doluluk oranı, şehrin batı bölgelerinin su ihtiyacını karşılıyor.
  • Sazlıdere Barajı: %16,76 ile İstanbul'un su rezervlerinde düşük seviyelerde.
  • Kazandere Barajı: %14,23 doluluk oranı, gelecek yağışlarla beraber artış bekleniyor.
  • Pabuçdere Barajı: %10,12 doluluk oranı ile en düşük seviyede bulunan barajlardan biri.

Önümüzdeki Dönem İçin Beklentiler Yağışların devam etmesi durumunda, baraj doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Özellikle kış aylarında beklenen yağışlar, İstanbul'un su rezervlerinin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. İSKİ ve yetkililer, baraj doluluk oranlarını sürekli olarak takip ediyor ve su yönetimi stratejilerini buna göre şekillendiriyor.

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