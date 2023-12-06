6 Aralık 2023 baraj doluluk oranı: Bugün baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İSKİ barajlarda su seviyesi yüzde kaç arttı?

Önümüzdeki Dönem İçin Beklentiler Yağışların devam etmesi durumunda, baraj doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor. Özellikle kış aylarında beklenen yağışlar, İstanbul'un su rezervlerinin yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. İSKİ ve yetkililer, baraj doluluk oranlarını sürekli olarak takip ediyor ve su yönetimi stratejilerini buna göre şekillendiriyor.