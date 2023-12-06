6 Aralık 2023 baraj doluluk oranı: Bugün baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İSKİ barajlarda su seviyesi yüzde kaç arttı?

Kasım ayında oldukça düşük seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları, Aralık ayının ilk haftasında yağışların etkisiyle artış gösterdi. Geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesine katkı sağladı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı %30'un üzerine çıktı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz
https://iski.istanbul/baraj-doluluk/
İstanbul'un Baraj Doluluk Oranları - 6 Aralık Çarşamba
- Ömerli Barajı: %58,15 doluluk oranıyla, İstanbul'un en büyük barajlarından biri.
- Darlık Barajı: %48,65 ile İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan.
- Elmalı Barajı: %80,04 doluluk oranıyla dikkat çekiyor ve İstanbul'un su rezervlerinde önemli bir yere sahip.
- Terkos Barajı: %18,71 doluluk oranıyla, yağışların etkisiyle su seviyesinde artış bekleniyor.