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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları! 4 Aralık 2023 baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ Baraj doluluk oranı merakla araştırılmaya başlandı. Kasım ayının ardından Aralık ayında birçok ilde yağış ve kar görüldü. Bu noktada İSKİ baraj doluluk oranı sorgulanır oldu. Peki, barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte İSKİ Baraj doluluk oranı 4 Aralık 2023 son dakika: Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli, Alibeyköy...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:50 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:50
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları! 4 Aralık 2023 baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakent İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Yağışların etkisiyle İstanbul'daki barajlar, son dönemde önemli ölçüde dolmaya başladı. Peki, bu barajların doluluk oranları ne durumda? İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajı'nın güncel doluluk oranlarına dair bilgiler. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz

https://iski.istanbul/baraj-doluluk/

SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların son doluluk oranlarını duyurdu. 11 Kasım Cumartesi günü başlayan ve aralıklarla süren şiddetli sağanaklar, barajlardaki su seviyesinin artmasına neden oldu. Bu yağışların etkisiyle, İstanbul'daki barajların doluluk oranı önemli ölçüde yükseldi.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER

Güncel Doluluk Oranı: Yüzde 31.03

Son 20 günde yaşanan yağışlar sonucunda, 30 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 31.03'e ulaştı. Bu artış, İstanbul'un su kaynakları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.43 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.59'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

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