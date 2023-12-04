İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları! 4 Aralık 2023 baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakent İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranlarını paylaştı. Yağışların etkisiyle İstanbul'daki barajlar, son dönemde önemli ölçüde dolmaya başladı. Peki, bu barajların doluluk oranları ne durumda? İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajı'nın güncel doluluk oranlarına dair bilgiler. Peki Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Avrupa, Anadolu yakası: Ömerli...
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
Barajların doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Aşağıda yer alan linkten takip edebilirsiniz
https://iski.istanbul/baraj-doluluk/
SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların son doluluk oranlarını duyurdu. 11 Kasım Cumartesi günü başlayan ve aralıklarla süren şiddetli sağanaklar, barajlardaki su seviyesinin artmasına neden oldu. Bu yağışların etkisiyle, İstanbul'daki barajların doluluk oranı önemli ölçüde yükseldi.