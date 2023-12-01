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Terör örgütü PKK'ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK'lı 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2023, 09:50 Güncelleme 01 Aralık 2023, 09:17
Terör örgütü PKK’ya darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi.

Operasyonda PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."

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