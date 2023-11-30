İstanbul Havalimanı yine Avrupa’yı tahdından etti! Günlük ortalama 1297 uçuşla zirvenin tek sahibi oldu

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı , Avrupa'nın zirvesinden düşmüyor.

AVRUPA'DA GÜNLÜK UÇUŞ SAYISINI YÜZDE 12 ARTTIRAN TEK HAVALİMANI

Kovid-19 salgınının başladığı 2019 yılı öncesi uçuş sayılarındaki değişimlere de yer verilen rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı oldu.