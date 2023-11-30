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İstanbul Havalimanı yine Avrupa'yı tahdından etti! Günlük ortalama 1297 uçuşla zirvenin tek sahibi oldu

Türkiye'nin dev projesi İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesine oturdu. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 13-19 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Bu da İstanbul Havalimanı'nı uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı yaptı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 18:47 Güncelleme 30 Kasım 2023, 18:47
İstanbul Havalimanı yine Avrupa’yı tahdından etti! Günlük ortalama 1297 uçuşla zirvenin tek sahibi oldu

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesinden düşmüyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 13-19 Kasım tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

AVRUPA'DA GÜNLÜK UÇUŞ SAYISINI YÜZDE 12 ARTTIRAN TEK HAVALİMANI
Kovid-19 salgınının başladığı 2019 yılı öncesi uçuş sayılarındaki değişimlere de yer verilen rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük uçuş sayısını yüzde 12 artırmayı başaran Avrupa'daki tek havalimanı oldu.

1297 UÇUŞ
Rapora göre, İstanbul Havalimanı 13-19 Kasım'da günlük ortalama 1297 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1254 uçuşla Londra Heathrow ile 1227 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi.

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