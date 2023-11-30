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En son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu? 30 Kasım az önce nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Kasım tarihinde gerçekleşen en son depremlere ilişkin güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Peki en son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu? 30 Kasım az önce nerede deprem oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 10:04 Güncelleme 30 Kasım 2023, 10:04
En son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu? 30 Kasım az önce nerede deprem oldu?

Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla depremlerin sıkça yaşandığı bir ülke konumunda. Ülkenin bu yapısal özelliği, vatandaşlar arasında "Şu an deprem mi oldu?", "En son deprem ne zaman ve nerede oldu?" gibi soruların sıklıkla sorulmasına neden oluyor. Bu tür sorular, arama motorlarında da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması, depremlerin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine sebep oluyor. Depremler, genellikle beklenmedik zamanlarda ve değişken şiddetlerde meydana gelmektedir. Bu doğal olaylar, yaşam üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için deprem riski, günlük hayatın bir gerçeği olarak kabul ediliyor.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

30-11-2023 09:34:01 36.4183 28.9147 14.4 ML 1.5 Akdeniz - [19.39 km] Fethiye (Muğla) 611191
30-11-2023 09:30:56 37.4011 37.1978 12.6 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 611192
30-11-2023 09:28:40 36.4306 28.8981 7.02 ML 3.0 Akdeniz - [20.36 km] Fethiye (Muğla) 611190
30-11-2023 09:07:24 38.0608 37.5372 7.02 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 611189
30-11-2023 09:05:30 36.4186 28.8872 6.28 ML 1.8 Akdeniz - [21.69 km] Fethiye (Muğla) 611188
30-11-2023 08:57:49 38.0761 36.8036 10.24 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 611187
30-11-2023 08:41:41 38.1061 38.205 7 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 611185
30-11-2023 08:40:28 36.4414 28.895 6.88 ML 2.2 Akdeniz - [20.32 km] Fethiye (Muğla) 611186
30-11-2023 08:34:19 38.0936 36.6417 11.65 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 611184

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:

- Şu an yeni deprem nerede oldu?

- Az önce deprem nerede oldu?

- İstanbul'da deprem oldu mu?

- Deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

- Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.

Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.

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