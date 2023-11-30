PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde Gazze'deki son durum başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 00:51 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:43
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

GAZZE MASADA
Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde Gazze'deki son durum başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.



Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta.

Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek
İsrail ile Hamas arasındaki 6’ncı esir takası tamamlandı! Serbest bırakılanlar arasında Filistin’in cesur kızı Ahed Tamimi de var
Besa Holding
SON DAKİKA