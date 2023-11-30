Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

GAZZE MASADA

Erdoğan, liderlerle yapacağı görüşmelerde Gazze'deki son durum başta olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele alacak.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.