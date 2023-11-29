29 Kasım az önce nerede deprem oldu? En son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Kasım'da meydana gelen son depremler hakkında güncel bilgileri paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Kasım'da meydana gelen son depremler hakkında güncel bilgileri paylaştı.
29-11-2023 09:44:20 38.9353 29.27 7 ML 1.2 Gediz (Kütahya) 611052
29-11-2023 09:44:18 37.3261 37.0394 7.13 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611051
29-11-2023 09:42:03 38.1675 36.5422 6.93 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 611050
29-11-2023 09:11:54 38.4767 36.9989 7.01 ML 2.5 Afşin (Kahramanmaraş) 611048
29-11-2023 09:07:52 37.7881 36.1644 7.01 ML 2.5 Saimbeyli (Adana) 611047
29-11-2023 09:07:17 38.6114 45.0039 11.65 ML 2.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [58.04 km] Başkale (Van) 611049
29-11-2023 08:08:41 37.4003 38.5783 7.08 ML 1.6 Karaköprü (Şanlıurfa) 611046
29-11-2023 07:57:16 38.0758 37.7347 6.95 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 611044
29-11-2023 07:43:36 39.4089 34.0269 7 ML 1.0 Akpınar (Kırşehir) 611043
29-11-2023 07:37:55 38.9436 38.2756 7 ML 1.7 Arguvan (Malatya) 611045
29-11-2023 07:25:55 38.1392 38.545 13.97 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 611041
29-11-2023 07:03:51 39.655 26.2222 7 ML 1.7 Ezine (Çanakkale) 611042
29-11-2023 06:22:29 38.1375 38.5381 7 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) 611039
29-11-2023 06:20:24 38.0733 37.7419 5.06 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 611038
29-11-2023 06:01:36 37.1403 28.9889 7 ML 1.6 Acıpayam (Denizli) 611040
29-11-2023 05:55:01 37.3922 36.9247 7 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611036
29-11-2023 05:53:36 37.1353 28.9928 7.2 ML 1.9 Acıpayam (Denizli) 611037
29-11-2023 05:52:04 38.1431 36.15 6.98 ML 1.3 Tufanbeyli (Adana) 611035
29-11-2023 05:08:41 36.7294 36.1608 7 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.08 km] Payas (Hatay) 611034
29-11-2023 04:45:47 38.0717 38.3897 8 ML 2.1 Çelikhan (Adıyaman) 611033
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:
Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.
AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.
Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.