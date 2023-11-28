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En son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu? 28 Kasım az önce nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 27 Kasım Pazartesi günü meydana gelen son depremler hakkında güncel bilgileri paylaştı. AFAD'ın verdiği bilgilere göre, 28 Kasım'ın sabah erken saatlerinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bir deprem yaşandı. İşte, 28 Kasım 2023 tarihli, Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesi ve güncel deprem haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD, günlük olarak son depremler listesini yayınlıyor. Bu listeler, özellikle deprem sırasında sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:27 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:27
En son deprem ne zaman, nerede oldu? Şu an deprem mi oldu? 28 Kasım az önce nerede deprem oldu?

Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla depremlerin sıkça yaşandığı bir ülke konumunda. Ülkenin bu yapısal özelliği, vatandaşlar arasında "Şu an deprem mi oldu?", "En son deprem ne zaman ve nerede oldu?" gibi soruların sıklıkla sorulmasına neden oluyor. Bu tür sorular, arama motorlarında da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması, depremlerin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine sebep oluyor. Depremler, genellikle beklenmedik zamanlarda ve değişken şiddetlerde meydana gelmektedir. Bu doğal olaylar, yaşam üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için deprem riski, günlük hayatın bir gerçeği olarak kabul ediliyor.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;

06:33 Balıkesir Akçaköy'de 3.4

05:13 Kahramanmaraş Afşin'de 3.2

04:32 Kahramanmaraş Afşin'de 3.6

01:13'te Malatya Uluköy'de 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

ADIYAMAN'DA DEPREM

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 05:51'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu deprem, yerel saatte sabahın erken saatlerinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Bu tür deprem haberleri ve güncellemeler, bölge halkı ve deprem araştırmacıları için önem taşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bilgiler, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların bilinçlenmesine ve gerekli önlemleri almasına yardımcı oluyor.

MALATYA BATTALGAZİ'DE 5.2'LİK DEPREM!

📍Büyüklük:5.2 (Mw)
📍Yer:Battalgazi (Malatya)
📍Tarih:2023-11-23
📍Saat:17:46:08 TSİ
📍Enlem:38.177 N
📍Boylam:38.559 E
📍Derinlik:6.99 km

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

-AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da yerin 5 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

-Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında saat 16.19'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem pek çok ilden hissedildi. İşte tüm detaylar...


⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.1
❗️ Derinlik: 6.22 km
🗓 Tarih: 17.11.2023
⏰ Saat: 16:19:29
📍 Merkez Üssü: Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla)
🔭 Kaynak: AFAD

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:

- Şu an yeni deprem nerede oldu?

- Az önce deprem nerede oldu?

- İstanbul'da deprem oldu mu?

- Deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

- Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.

Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.

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