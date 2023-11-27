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Kastamonu'da yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yük gemisi karaya oturdu.Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 07:20 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:04
Kastamonu’da yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma çalışmaları sürüyor

İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Kamboçya bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, mürettebattan 6 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı. Halatla denize atlayarak kendi imkanlarıyla kurtulan bir personel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye merdiveni geminin dalgalar nedeniyle sallanması sonucu hasar görünce kurtarma çalışmasına ara verildi.

Kastamonu'dan yeni itfaiye aracının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

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