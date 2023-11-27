Türkiye, jeolojik yapısı itibarıyla depremlerin sıkça yaşandığı bir ülke konumunda. Ülkenin bu yapısal özelliği, vatandaşlar arasında " Şu an deprem mi oldu ?", " En son deprem ne zaman ve nerede oldu? " gibi soruların sıklıkla sorulmasına neden oluyor. Bu tür sorular, arama motorlarında da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması, depremlerin hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmesine sebep oluyor. Depremler, genellikle beklenmedik zamanlarda ve değişken şiddetlerde meydana gelmektedir. Bu doğal olaylar, yaşam üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için deprem riski, günlük hayatın bir gerçeği olarak kabul ediliyor.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

ADIYAMAN'DA DEPREM

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 05:51'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu deprem, yerel saatte sabahın erken saatlerinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Bu tür deprem haberleri ve güncellemeler, bölge halkı ve deprem araştırmacıları için önem taşıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bilgiler, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların bilinçlenmesine ve gerekli önlemleri almasına yardımcı oluyor.

MALATYA BATTALGAZİ'DE 5.2'LİK DEPREM!

📍Büyüklük:5.2 (Mw)

📍Yer:Battalgazi (Malatya)

📍Tarih:2023-11-23

📍Saat:17:46:08 TSİ

📍Enlem:38.177 N

📍Boylam:38.559 E

📍Derinlik:6.99 km



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

-AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da yerin 5 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

-Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında saat 16.19'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem pek çok ilden hissedildi. İşte tüm detaylar...



⚠️ #DEPREM

🚨 Büyüklük: 4.1

❗️ Derinlik: 6.22 km

🗓 Tarih: 17.11.2023

⏰ Saat: 16:19:29

📍 Merkez Üssü: Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla)

🔭 Kaynak: AFAD

SON DEPREMLER