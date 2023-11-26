İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak?⛄ Bugün İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM, Meteoroloji son dakika açıklamalar!

Son Dakika: Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında birçok bölgede kar yağışı, kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor. Ülke genelinde alınan tedbirlerle birlikte, karayolu ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği bildiriliyor. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, yetkililer de gerekli önlemleri almaya devam ediyor.
SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı. Uyarı yapılan illerde sağanak, kuvvetli rüzgar ve yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.
TURUNCU KODLU UYARI VERİLEN İLLER; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce
Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olarak sıralandı.
SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER İSE; Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak olarak sıralandı.