CHP’li İBB, Eminönü esnafını çileden çıkardı: Biz 3 senden beri bu eziyeti çekiyoruz





"BİZ 3 SENEDEN BERİ BU EZİYETİ ÇEKİYORUZ"

Çarşı esnafından Emrah Kandemir, "Su denizin yükselmesiyle merdivenlerde birikiyor. Gece burada çalıştığım için merdivenlerde su biriktiği için akıntı oluyor. Su geldiği için dükkânları basıyor, zarar veriyor. İSKİ'yi aradık, İSKİ itfaiyeye yönlendirdi. İtfaiye de bizi deniz müdürlüğüne bağlıyor. Bununla ilgili bir işlem yapmıyorlar. Biz 3 seneden beri bu eziyeti çekiyoruz. Taşların hepsine su giriyor. Yarın, bir gün dükkânları sel bastığı zaman bir anlamı kalmıyor. Bu gece 1'den sonra. Deniz yükseldiği zaman içeri giriyor. Birkaç seneden fazla sular içeri giriyor" dedi.

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