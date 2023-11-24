Süper hızlı tren müjdesi! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirdikleri hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduklarını belirterek, son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirdikleri hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduklarını belirterek, son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.
6 milyar dolarlık projenin de yapımının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, yılda 30 milyon ziyaretçi beklenen Tersane İstanbul'un 2024'te tamamlanacağını açıkladı.
42 MİLYAR $'LIK PROJE
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 bütçesi üzerine sunum yapan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaşım ve iletişim yatırımları başta olmak üzere her alanda hayata geçirdiğimiz hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında Kamu Özel İş Birliği projesini hayata geçirdik" dedi.
SEYAHAT SÜRESİNİ 80 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ
Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönem tamamlanacak demiryolu projeleri arasında yer alan Ankara İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin 344 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.
2025 YILINDA HİZMETE AÇILACAK
Yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı 2024 Ocak ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini anlatan Uraloğlu, "Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızı da 2025 içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları hızla devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanımızın kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pist inşaatını tamamladık. Yakında hizmete alıyoruz.
Esenboğa Havalimanı kapasitesini üçüncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya, Antalya Havalimanını ise 80 milyon yolcuya yükseltiyoruz. Yıllık 2.5 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havalimanı yeni terminal binasını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.