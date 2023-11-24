Süper hızlı tren müjdesi! Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirdikleri hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduklarını belirterek, son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

6 milyar dolarlık projenin de yapımının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, yılda 30 milyon ziyaretçi beklenen Tersane İstanbul'un 2024'te tamamlanacağını açıkladı.