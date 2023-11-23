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Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! İhmaller zinciri geminin batmasına neden oldu!

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoğun fırtına nedeniyle batan “Kafkametler” isimli Türk bandıralı gemide bulunan mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız devam ederken 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 31 yaşında olan geminin metal yorgunu olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:14 Güncelleme 23 Kasım 2023, 10:30
Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisi hakkında yeni detaylar! İhmaller zinciri geminin batmasına neden oldu!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'de bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. 10 mürettebatını arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce saç değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

Kafkametler gemisi hakkında şok detaylar

İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan gemi ile ilgili İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, 10 mürettebata mezar olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığına dikkat çeken Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi.

Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

YETERLİ SAYIDA MENDİREKLER YAPILMALI
Gemilerin ağır hava şartlarında barınabilmesi için yeterli sayıda mendirek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğit Aykurt, "Emniyetli bölgeler belirlenmeli. Ağır hava şartlarında, riskli olarak görülen gemilere, liman otoriteleri tarafından port clearance yani denize elverişlilik belgeleri düzenlenmelidir. Özellikle koster ve nehir tipi gemiler sıkı bir şekilde, teknik ve operasyonel anlamda, hem şirket hem liman devleti tarafından takip edilmelidir" dedi.

AĞIR HAVA ŞARTLARINDA SÜRÜKLENEBİLİR
Yiğit Aykurt, "Gemiler ağır hava şartlarında, demir taraması ile karşılaşabilirler. Demir taraması derken, gemi demir atıyor. Çapa ve demir zinciri deniz yüzeyine serilerek, gemiyi su üstünde sabit şekilde tutacak güç yaratılıyor. Ancak ağır hava şartlarında, çapa ve zincir, akıntı ve dalgalar yüzünden hareket ederek, geminin su üzerinde sürüklenmesine yol açabilir. Ağır hava şartları kontrolsüz şekilde sürüklenmeye neden olabilir. Dolayısıyla, ağır hava şartlarında, gemilerin belli bir müddet daha korunaklı limanlarda veya emniyetli bölgelerde kalması sağlanmalıdır" dedi.

O ŞARTLARDA FİLİKALARI İNDİRMEK VE MÜRETTABATI KURTARMAK ZOR
Kazaların birkaç dakika içerisinde meydana geldiğini anlatan Yiğit Aykurt, "Gemi kazaları dakikalar içinde meydana geliyor. Çok kısa zaman içinde oluşur. Dolasıyla bu kadar kısa sürede filikayı indiremezsin. Kaptanın ilk hareketi gemiyi kurtarmak olur. Gemiyi kurtarmaya yönelik hareketler yaparsın. Karaya oturduktan sonra ya da gemi yarıldıktan sonra filikayı indirmek imkansız gibi bir şey. Batan gemideki filika eski tip filikadır. O gemi yattıktan sonra vinç ile indirilen filikalardır. Çarptıktan sonra vinci çalıştıramazsın. Böyle olaylar çok kısa zaman diliminde olur. 3-5 dakikada olur" dedi.

30 YAŞINDAN SONRA SAÇ DEĞİŞİMİ YAPILMALI, AĞIR BAKIMA GİRMELİ
Batan Kafkametler isimli geminin nehir için tasarlandığını söyleyen Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Nehir tipi gemiler inci ve uzundur. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için nehir tipi gemiler hem firmalar hem liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmeli. Bu gemilerde 30 yaşından sonra farklı bir metal yorgunluğu oluyor. Saç değişimi yapılıyor. 30 yıldan sonra bu tip gemiler özel bakıma girmeli" dedi.

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