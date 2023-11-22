Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze diplomasisi! Kalıcı ateşkesin sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle yarın Roma’yı ziyaret edecek

Son dakika haberleri... Gazze'de çatışmalara "insani ara" verildiğine dair haberlerin geldiği süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çatışmanın tümüyle durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslara hız verdi.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'ni temsil eden temas grubunda yer alan Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya dışişleri bakanlarıyla Çin ve Rusya'nın ardından İngiltere ve Fransa'da temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilin bilgiye göre, Bakan Fidan, temas grubunun İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı" dedi.

Londra'da İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya gelen heyet, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi. Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra'daki temaslarında Gazze'de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Ligi ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirten heyet, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde, İsrail'in suçlarına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı. Kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.