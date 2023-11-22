PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Kalıcı ateşkesin sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle yarın Roma'yı ziyaret edecek

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’ni temsil eden temas grubunun Londra ve Paris’te yaptığı görüşmelerde, "Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı" dedi. Aynı zamanda Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle yarın Roma'yı ziyaret edecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 21:41 Güncelleme 22 Kasım 2023, 22:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Gazze diplomasisi! Kalıcı ateşkesin sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle yarın Roma’yı ziyaret edecek

Son dakika haberleri... Gazze'de çatışmalara "insani ara" verildiğine dair haberlerin geldiği süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da çatışmanın tümüyle durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslara hız verdi.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'ni temsil eden temas grubunda yer alan Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya dışişleri bakanlarıyla Çin ve Rusya'nın ardından İngiltere ve Fransa'da temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilin bilgiye göre, Bakan Fidan, temas grubunun İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı" dedi.
Londra'da İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya gelen heyet, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi. Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra'daki temaslarında Gazze'de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Ligi ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirten heyet, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.
Görüşmelerde, İsrail'in suçlarına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı. Kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Sınır kapısı kapatıldı! ABD ile Kanada’yı bağlayan Rainbow Köprüsü’nde büyük patlama
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
SON DAKİKA