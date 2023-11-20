İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok

Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili şunları söyledi:

"Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine bugün öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı 'Sormonsky 45' adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkuru tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır."

"DUAMIZ, TEMENNİMİZ, BU KARDEŞLERİMİZE BİR AN ÖNCE ULAŞMAK"

"Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz." diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.



İşte yaşananlar...

GEMİDEN SES GELDİ İDDİASI

A Haber canlı yayınında karaya oturan gemiden ses geldi iddiası üzerine çevredekilerin 'sesimi duyan var mı?' çağrısı yaptığı anlar kaydedildi. Öte yandan fırtınada karaya oturan gemide arama çalışmaları devam ediyor.