İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok

Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili şunları söyledi:
"Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine bugün öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı 'Sormonsky 45' adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkuru tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır."
"DUAMIZ, TEMENNİMİZ, BU KARDEŞLERİMİZE BİR AN ÖNCE ULAŞMAK"
"Bu kadar olumsuz hava koşulu ortamından maalesef 'Kafkametler' adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız, 12 Türk mürettebatının da arama kurtarma faaliyetini yapamadık, üzülerek bunu belirtmek istiyoruz." diyen Yerlikaya, sabah saatlerinde havanın arama kurtarma çalışması yapmaya fırsat vermesini beklediklerini ifade etti.
Bakan Yerlikaya, tüm ekipler olarak olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle çalışmalara başlayacaklarını ve gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri anbean takip ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah, tekrarından, tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.
İşte yaşananlar...
GEMİDEN SES GELDİ İDDİASI
A Haber canlı yayınında karaya oturan gemiden ses geldi iddiası üzerine çevredekilerin 'sesimi duyan var mı?' çağrısı yaptığı anlar kaydedildi. Öte yandan fırtınada karaya oturan gemide arama çalışmaları devam ediyor.
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında kaybolan 'Kafkametler' adlı Türk gemisine ilişkin açıklama yaptı.
12 personelin bulunduğu gemi ile temas kurulamadığının belirtildiği açıklamada, "Bugün saat 10.29'da Türk bayraklı KAFKAMETLER gemisinden AAKKM'ye ulaşan EPiRB sinyali üzerine geminin K. EREĞLİ'de mendirek üzerinde AIS sinyali verdiği görülmüştür. Gemi kaptanının olaydan önce K. Ereğli askeri mendireğine doğru sürüklendiğini rapor ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi ile geçen sürede temas kurma çalışmalarından bir sonuç alınamamış ve gemi personeli ile herhangi bir görüşme sağlanamamıştır. Anılan bölgeye, kötü hava şartlarından ulaşmak ya da yakından görsel temas sağlamak mümkün olmamaktadır. Hava müsaitliğine göre hava ve deniz unsurları ile arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Temruk Rusya'dan aldığı 1542 ton feerosilikon yükünü Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan gemide 12 personel bulunmaktadır" denildi.
AFAD'DAN ZONGULDAK'TA FIRTINADAN ETKİLENEN GEMİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
AFAD, Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan 3 geminin etkilendiğini belirterek, iki ayrı gemideki toplam 25 mürettebatın kurtarıldığını, irtibat kesilen kargo gemisiyle ilgili çalışmaların ise aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarına süratle başlandığı vurgulanarak, "Yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır." bilgisi verildi. İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmaların ise aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye gittiği duyuruldu.
ZONGULDAK'TA İRTİBAT KOPAN GEMİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.
KARAYA ÇARPTI İKİYE BÖLÜNDÜ!
Öte yandan Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gemide bulunan yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkisini sürdüren fırtına nedeniyle ikiye bölünen Kamerun bayraklı geminin parçasının kıyıya vurduğunu belirtti. Hacıbektaşoğlu, tahliye edilen 13 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı geminin bölünen parçası da bir süre sonra sahile vurdu.
İLÇE MERKEZİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ, CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Öte yandan Karadeniz Ereğli ilçe merkezinde sağanak ve fırtınanın aralıksız devam etmesi sonucu cadde ve sokakları su bastı.
İş yerleri zarar görürken, sahil yolundaki birçok ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilerek yolu kapadı, bazıları ise araçlara zarar verdi.
Sel suları, ayakkabı, buzdolabı, cansız manken, tekerlek, fıçı gibi pek çok eşyayı kent merkezine taşıdı. Dalgaların vurması sonucu kaldırım taşları, banklar söküldü, bazı araçlar sular içinde kaldı. Kaymakamlık ve Belediye, vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusundan uyarılarda bulundu.
Bu arada Vali Hacıbektaşoğlu, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 saat esasına göre faaliyete geçirilen AFAD merkezinde çalışmaları ve gelişmeleri takip etti, dere yataklarında incelemelerde bulundu.