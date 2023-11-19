Dünyanın gündemi yine Erdoğan: Almanya’ya rest çekti! Tüm sert eleştirilerini Scholz’un gözünün içine bakarak söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm sert eleştirilerini Scholz'un direk gözünün içine bakarak söyledi.
The Telegraph: Erdoğan, "İsrail'den çekiniyorsunuz" dedi. Scholz "Çekinmiyoruz" diyemedi.
Der Spiegel: Erdoğan, istediklerini söyledi. Berlin'e hassas ziyaretinde Scholz'a ayar verdi.
Bild: Erdoğan, Berlin'e karşı 'Havuç- sopa' oyununu başarılı bir şekilde sergiledi.
Le Figaro: Erdoğan, "Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok" dedi. Kimse cevap veremedi.
Politico: Erdoğan, "Suçluluk psikolojisi" dedi. Almanlar da farkında ancak elleri çok zayıf.
BBC: Erdoğan, sert eleştirdi. Berlin, gergin! Çünkü Almanya'nın İsrail'e desteği farklı.
CNN International: Erdoğan'ın sözleri Almanlar'ı rahatsız etti. Ancak O, 7 Ekim'den beri aynı çizgide...