Dünyanın gündemi yine Erdoğan: Almanya’ya rest çekti! Tüm sert eleştirilerini Scholz’un gözünün içine bakarak söyledi

Le Figaro: Erdoğan, "Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok" dedi. Kimse cevap veremedi. Politico: Erdoğan, "Suçluluk psikolojisi" dedi. Almanlar da farkında ancak elleri çok zayıf.

BBC: Erdoğan, sert eleştirdi. Berlin, gergin! Çünkü Almanya'nın İsrail'e desteği farklı.

CNN International: Erdoğan'ın sözleri Almanlar'ı rahatsız etti. Ancak O, 7 Ekim'den beri aynı çizgide...

