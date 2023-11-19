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Dünyanın gündemi yine Erdoğan: Almanya'ya rest çekti! Tüm sert eleştirilerini Scholz'un gözünün içine bakarak söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya rest çekti. Şansölye Sholz'un yüzüne karşı, "Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok" dedi. Kimse de tek kelime edemedi! İşte bu sözler, manşetleri süsledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Dünyanın gündemi yine Erdoğan: Almanya’ya rest çekti! Tüm sert eleştirilerini Scholz’un gözünün içine bakarak söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tüm sert eleştirilerini Scholz'un direk gözünün içine bakarak söyledi.



The Telegraph: Erdoğan, "İsrail'den çekiniyorsunuz" dedi. Scholz "Çekinmiyoruz" diyemedi.
Der Spiegel: Erdoğan, istediklerini söyledi. Berlin'e hassas ziyaretinde Scholz'a ayar verdi.
Bild: Erdoğan, Berlin'e karşı 'Havuç- sopa' oyununu başarılı bir şekilde sergiledi.



Le Figaro: Erdoğan, "Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok" dedi. Kimse cevap veremedi.
Politico: Erdoğan, "Suçluluk psikolojisi" dedi. Almanlar da farkında ancak elleri çok zayıf.

BBC: Erdoğan, sert eleştirdi. Berlin, gergin! Çünkü Almanya'nın İsrail'e desteği farklı.
CNN International: Erdoğan'ın sözleri Almanlar'ı rahatsız etti. Ancak O, 7 Ekim'den beri aynı çizgide...

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