Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Gündem Gazze’deki soykırım

Tel Aviv yönetiminin en büyük destekçisi ABD ve İngiltere ama son günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz da soykırım yanlısı açıklamalara başladı. Başkan Erdoğan 'ın geçtiğimiz günlerde kullandığı "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor" ifadelere Alman şansölyeden skandal bir çıkış gelmişti.

İşgalci İsrail, 41 gündür Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. Batı ise katliama tepki göstermek yerine katil Netanyahu'nun sırtını sıvazlıyor.

SCHOLZ FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA ARKA ÇIKTI İşgalcilerin çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katletmesini ' kendisini savunma hakkı' olarak nitelendiren Scholz, Başkan Erdoğan 'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu söylemişti. Olaf'ın bu skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

OLAF ÇOCUK KATİLLERİNİ SAVUNDU!

Almanya Başbakanı, İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savunmuştu.

SCHOLZ'UN O SÖZLERİNE İTİRAZ

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaptığı İsrail savunmasına itiraz ederek, İsrail'in Gazze'de "savaş suçu" işlediğini belirtti.

HRW, sosyal medya hesabından, Scholz'un bu sözlerini alıntılayarak, "Başbakan Scholz, İsrail hükümeti uluslararası hukuka uygun hareket etmiyor. Gazze'deki 2,2 milyon insanın elektrik ve suyunu kesmiş ve hastaneler de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden saldırılar gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar savaş suçu niteliğindedir." paylaşımında bulundu.