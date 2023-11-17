Aralıksız 1 saat sürecek! 33 sene sonra ilk kez gerçekleşiyor! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Mersin, Adana ve diğer iller 2 güne dikkat

Bu gökyüzü şöleni, görüldüğü takımyıldızın adından dolayı " Leonid Meteor Yağmuru " veya kısaca "Leonidler" olarak adlandırılmaktadır. İşte bu olağanüstü olayın ayrıntıları...

HAFTA SONU GÖKYÜZÜNE BAKMAYI UNUTMAYIN

Leonid meteor yağmuru 17-18 Kasım tarihlerinde gökyüzünde şölen sunabilir. Cuma ve Cumartesi günü erken saatlerde gökyüzünde kayan yıldızlar görebilirsiniz. Adını takımyıldızı Leo'dan aldan meteor yağmuru için bazı uzmanlar Pazar günü (19 Kasım) ikinci zirve görülebileceğini söylüyor.

Leonid her ne kadar bu hafta sonu zirve yapacak olsa aslında 3 Kasım'dan 2 Aralık'a kadar aktif olacak. Leonidlerin kaynağı her 33 yılda bir Güneş sistemini ziyaret eden 55P/Tempeş-Tuttle adlı küçük bir kuyruklu yıldız.