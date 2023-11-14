Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti! Hacer Coşan’ın cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.
HACER ÇOŞAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, daha sonra merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Coşan için ikindi vakti Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İKİNCİ NAMAZINA MÜTEAKİP CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan Başkan Erdoğan, Coşan'ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze namazında Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu.
Başkan Erdoğan, namazın ardından Coşan'ın tabutuna omuz verdi.
Coşan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.