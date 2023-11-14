Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti! Hacer Coşan’ın cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.