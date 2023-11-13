Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı

DEĞİŞİM YOK AYNI KAFA DEVAM

Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.

KASA EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÖZGÜR KARABAT'TA

Partinin kasasına bakan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat oldu.

İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu. Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyarlık ihaleleriyle gündeme oturmuştu. Bakım-onarımı içeren 19 ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşuldu. Milyarlık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı, arızalarının sayısı ise 500 bini aştı. PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ

CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Selin Sayek Böke de dikkat çekiyor...

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yine Genel Sekreterlik görevine bulunmuş ve PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini savunmuştu. O AVUKAT DİSİPLİN BAŞKANI

Öte yandan CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı. Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda başkan seçilen avukat Turan Taşkın Özer ile ilgili iddiayı ortaya atan isim ise Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı ve değişimcilere karşı tavırlarıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan oldu.