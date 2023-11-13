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Özgür Özel'in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl oturduğu koltuğu kapan Özgür Özel genel başkan oldu. A Takımı'nı belirleyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı olduğu tercihleriyle bir kez daha tescillemiş oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'nin kasasının imamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Karabat'a teslim edilmesi gündem olmuştu. CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 07:00 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:07
Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel'e kaptırdı.

Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu CHP'nin kasasının başına kendi adamını getirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
38. Kurultay'ın ardından Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yaptı ve MYK üyeleri belirlendi.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.

İşte CHP'nin A Takımı:

Genel Başkan Özgür Özel

Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi

Genel Sekreter Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü Deniz Yücel

CHP'NİN YENİ MYK'SINDAKİ DİĞER İSİMLER ŞÖYLE...
Gül Çiftci : (Seçim ve Hukuk)
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları

DEĞİŞİM YOK AYNI KAFA DEVAM
Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.

KASA EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÖZGÜR KARABAT'TA
Partinin kasasına bakan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat oldu.

İmamoğlu'nun talebi üzerine önce Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı oldu.

Karabat, kısa süre önce İETT'nin 4.1 milyarlık ihaleleriyle gündeme oturmuştu. Bakım-onarımı içeren 19 ihaleyi şirketine kazandıran Karabat, İmamoğlu'na yakınlığı ile de uzun süre konuşuldu. Milyarlık ödeneklere rağmen İstanbul'da 2019-2022 yılları arasında 214 toplu ulaşım aracı hizmet dışı kaldı, arızalarının sayısı ise 500 bini aştı.

PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Selin Sayek Böke de dikkat çekiyor...

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yine Genel Sekreterlik görevine bulunmuş ve PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini savunmuştu.

O AVUKAT DİSİPLİN BAŞKANI
Öte yandan CHP'nin yeni Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı hakkında da ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda başkan seçilen avukat Turan Taşkın Özer ile ilgili iddiayı ortaya atan isim ise Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı ve değişimcilere karşı tavırlarıyla bilinen CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan oldu.

Erdoğan, Özer'in Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptığı 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'nin Beylikdüzü WhatsApp gruplarında küfür ettiğini iddia ederek sosyal medyadan yüklendi.

Erdoğan, ilçe başkanlığına Özer'in ihraç edilmesi talebiyle şikâyet dilekçesi düzenlendiğini, CHP İstanbul Disiplin Kurulu'na dilekçe ile ilçeden başvuranlar olduğunu gösteren belgeleri paylaşarak şunları söyledi: "Genel Başkana küfür eden adam disiplin kurulu başkanı... İBB'nin kamu kaynakları ile devirebildikleri Genel Başkanına ağır hakaretlerde bulunan ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun 3-5 avukatından birisi olan Taşkın Özer adlı zât CHP Disiplin Kurulu Başkanı yapılmış."

Ayrıca Tolgahan Erdoğan, CHP Parti Meclisi Üyesi Seçilen Eski Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz hakkında yolsuzluk yaptığına dair bir iddiada bulundu.

Erdoğan, sosyal medya paylaştığı mesajta şu ifadelere yer verdi:

CHP Parti Meclisi Üyesi Seçilen Eski Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz'ün daha önce parti içindeki yolsuzluklar sebebiyle bugün değişimci olan , dönemin örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl tarafından bizzat görevden alındığı ortaya çıktı.

Kayyum İl Başkanının denetleme istemesi sonucu ortaya çıkan tabloda birçok usulsüz harcama yapıldığı tespit edilmişti.

Sucuk işi ile uğraşan Görgöz'ün partiye satın aldığı sucukların ne yapıldığı gerçekten merak konusu...

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Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı
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