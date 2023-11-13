Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel'e kaptırdı.
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu CHP'nin kasasının başına kendi adamını getirtti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
38. Kurultay'ın ardından Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yaptı ve MYK üyeleri belirlendi.
Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.
CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.
İşte CHP'nin A Takımı:
Genel Başkan Özgür Özel
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek
Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi
Genel Sekreter Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü Deniz Yücel
CHP'NİN YENİ MYK'SINDAKİ DİĞER İSİMLER ŞÖYLE...
Gül Çiftci : (Seçim ve Hukuk)
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları