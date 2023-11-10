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Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan'lar ve niceleri...

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başlarken, kara para aklamadıklarına dair peş peşe açıklamalarda bulundular. Öte yandan Dilan Polat'a özenerek güzellik merkezi açtığını ifade eden Ece Ronay, Dilan Polat'ın kendisinden isim hakkı için 15 milyon TL istediğini söyledi. İşte Engin-Dilan Polat çifti sonrası gözlerin çevrildiği ve mercek altına alınan sosyal medya fenomenleri....

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 14:51 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:32
Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan’lar ve niceleri...

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SESLİ DİNLE

Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat olayını konuşuyor... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı!

Polatlar milyonlarla liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.



GÖZLER YENİ DİLAN POLATLARA ÇEVRİLDİ
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları Emniyet'te sergilendi!

"sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Neslim Güngen, Şüheyda Genç Kaya, Ece Ronay isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti.



Ayrıca Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu şahıslardan bazılarının dini kullanarak milli manevi değerleri istismar ettiği ve bu sayede bir kitle topladığı paylaşımlarından görüldü.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARINI SİLİYORLAR
Fenomenlerin sosyal medyadaki lüks hayatları denetlenip denetlenmediği ise merak konusu olurken, MASAK'ın bazı fenomenleri takibe aldığı öğrenildi. Bazı fenomenlerin yaşananlardan sonra paylaşım sayıları azalırken, bazılarının geçmiş paylaşımlarını sildikleri dikkat çekiyor.



VİLLALAR, DAİRELER, HELİKOPTER VE YAT...
İlk olarak 'sulemsi' mahlasıyla ön plana çıkan Şule Kayatürk ve eşi 'yasince'yi mercek altına alalım. Kayatürklerin tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatının olduğu iddia ediliyor.



NEREDEN NEREYE...
Çift, uzun yıllardır sosyal medyadan ekmek yiyen bir ikili. İlişkileri çok eskilere dayanan çift, sosyal medyanın gözü önünde 'birlikte büyüdük' paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, düğünlerinden çocuk sahibi olmalarına kadar her şeyi takipçilerine sunmuşlardı.





'Sulemsi'ler de Dilan Polat - Engin Polat çifti gibi güzellik salonu işletmecisi. "Sulemsi" adı altında hem güzellik merkezleri hem de tırnak tasarım stüdyoları bulunuyor. Çiftin kendi giyim markaları da mevcut.



Hızını alamayan çiftimiz, yazın şarkı çıkarıp klip bile çektiler.

Öte yandan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan ayında alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından durumla dalga geçtiği bir paylaşım yapan Şulemsi, tehdit mesajları aldığını söyledi. Şulemsi, 'Ben rahatım dedikçe tehdit mesajları alıyorum, şaka gibi' dedi.

Eleştirilerin yanı sıra tehdit mesajları almaya başladığını iddia eden fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu "ifadeleri kullandı:

"Bazen gerçekten anlayamıyorum. Yahu dalga geçiyorum, görmüyor musunuz? Gram üzerime alınmıyorum. Asıl sessiz olanlardan korkun. Bakın çok değil 2 gün içinde bütün fenomenler tiye almaya kalkışacaklar. Şule masum biz de böyle masum gözükelim diye. Bakın 1 tane bile doğruluğu olan bir şey ile karşılaşmadım. Eğer 1 tane gerçeklik payı olan bir iddia olsaydı dalga geçmezdim, herkes gibi ben de sessizce otururdum. Ben rahatım diyorum tehdit mesajları alıyorum şaka gibi. Resmen rahatımdan rahatsızlar. Benim hayatımda bir şey değişmedi, önceden ne yapıyorsam hala aynıyım."

Son model arabası ve gösterişli hayatıyla adından söz ettiren Şulemsi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mal varlığı iddiasını yalanladı.

Avukatının açıklamasını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlanan fenomen, "Atılan tweetler, gelen yorum ve mesajlarda dahil olmak üzere, haksız yere uğradığım maddi ve manevi rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız. Sizleri seviyorum, selametle" dedi.

DİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİ SUİSTİMAL
Profillerini mercek altına aldığımızda 'Sulemsi' ve 'Yasince' umre ziyaretlerini fotoroman gibi boy boy paylaşmış, dini ve manevi değerleri suistimal etmişti.

Şule Kayatürk 1 milyon takipçili hesabını gizliye aldı!

Kayatürk, Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadı.



TAYYARGİLLER...
"tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti de 'Sulemsi'ler gibi muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ortak amaç ise arka planda girişlen illegal ve şaibeli işlerin üzerini örtmek.



Dilan Polat, Şulemsi ve Tayyargiller'in hem şaaşalı hayat merakı hem de güzellik sektöründe yürüttükleri faaliyetlerle ortak bir zeminde buluşuyor.

"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.

EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ
Sosyal medyada işi abartan Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi. Tayyar Öze ise bir tepsi dolusu altın hediye etti.

Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi

Kardeşi aracılığıyla gönderilen hediye de eşi Özlem Öz, "1 ton altın" dedi.

180 DERECE DÖNÜŞ
Gelen tepkiler üzerine dini sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

Öz ,daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.



ARDA BEKTAŞ
Sapkın akımlara kapılan ve ahlak dışı yaşantısıyla ön plana çıkan Arda Bektaş isimli şahıs da güzellik sektöründe. 2001 doğumlu henüz 22 yaşında olan Bektaş, sosyal medyada çektiği makjay videoları ile ün yaparken; iki tane makyaj stüdyosu bulunuyor.





AYMİRA KOÇAKLI
1998 doğumlu henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.

96 güzellik salonu, 21 evi, 12 arabası olduğu iddia edilen Almira Koçaklı, 'Temiz ticaret yapıyorum, MASAK gelsin araştırsın' mesajıyla şaşırttı.

İDDİALARI YALANLADI
Almira Koçaklı yıllar önce sosyal medyada çektiği videolarla ünlenmişti. Yüz binlerce takipçisi olan fenomen bir yıl önce de güzellik merkezleri açmaya başlamıştı. Koçaklı, Florya'daki ana şubeyi işletiyor, bir konuşmasında 'Bir ayda 5 şube' açtığını iddia etmişti. Koçaklı bu iddiayı redderek, "14 şubeye isim hakkı verdik, bir şubeyi kendim işletiyorum" dedi.

BENİ ARAŞTIRIN
Koçaklı'nın 96 şubesi, 21 dairesi, 12 de arabası olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Koçaklı, yetkililere seslenerek "Beni araştırmanızı rica ediyorum" dedi.

Aymira Koçaklı, MASAK ve Vergi dairesine seslendi: ''Beni araştırın''

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.

Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.




BANU PARLAK
Banu Parlak da tepkilerin odağında... Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı Parlak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla yakalanan Parlak serbest kalmıştı.



SELİN CİĞERCİ
Kendine ait kozmetik ürün markası bulunan Selin Ciğerci aşırı lüks yaşantısını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen isimler arasında. Ciğerci, gelen tepkiler üzerine malvarlığına ilişkin açıklama yaptı.

Selin Ciğerci, iddialara göre; bir milyon TL sermaye ile "Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon" isimli şirketi açtı. Üç yılda servet kazanan Ciğerci, 'Selin Beauty' markası ile Türkiye genelinde 34 güzellik merkezi açtı. Ciğerci'nin İstanbul Halkalı'daki şube açılışı ise sosyal medyada olay yaratmıştı. Ciğerci, aynı gün yurt dışında da 2 şube açma hedefinin olduğunu ifade etmişti.

120 MİLYON DOLARLIK SERVET
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın boşanma sürecinde ise 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu söylemişti.

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'ye de "Krem satarak bu servet elde edilmez", "Paranın suyu nereden geliyor" şeklinde tepkiler yağdı.

Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Röportaja göre; Ciğerci 2019'da Çıra ile kozmetik işine girdi. Selin Ciğerci, 40 bin TL kredi çekti.

GELİRİMİZ 300-350 MİLYON
Tuzlaspor'a transfer olan Çıra ise maç başına anlaşmıştı ve 50-60 bin lira almıştı. Çıra, 50 milyon vergi ödediklerinden bahsetti. Gelirlerinin 300-350 milyon olduğunu belirtti. Selin Ciğerci ise 400 ila 500 milyon açıklamasını yaptı. Ayrıca Çıra, "Bunları nereden yaptınız?" sorusuna "Abi Selin ile çok çalıştık" cevabını verdi.

Ciğerci, "Amerika'daki ev ile Rolls-Roycer'ları nasıl aldınız?" sorusunu ise "Araçları satarak yenilerini aldık" şeklinde yanıtladı.

KARA PARA VARSA KENDİMİ ASARIM
Selin Ciğerci, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" demişti.

Selin Ciğerci'nin lüks hayatı merak konusu oldu!

Öte yandan paylaşım silen isimlerden birisi de sosyal medyada paylaştığı videolardaki lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken Nevra Bilem.

Nevra Bilem'in geçtiğimiz sene SHOW TV'de yayınlanan Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programına katıldığı biliniyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.

Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı.

Güzellik sektöründe fenomen karteli!

6 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR
Mercek altında olduğu düşünülen isimlerden bir diğeri ise Neslim Güngen. 37 yaşındaki fenomenin 6 milyondan fazla takipçisi var.

Küçük yaşlarda kuaför çıraklığı ile meslek hayatına başlayan Güngen'in bugün 130'dan fazla güzellik merkezi var.

Şatafatlı hayatını sosyal medya hesabından sergilemekten çekinmeyen Güngen'in döviz saçtığı anlar hayrete düşürmüştü.

TERAPİ UYGULAYARAK İYİLEŞTİRİYOR
Yüzbinlerce takipçisi bulunan Şüheyda Genç Kaya da Dilan Polat sonrası konuşulan isimlerden biri.

Ticaret hayatına eşarp ve şal satarak başlayan Şüheyda Genç Kaya daha sonra alternatif tıp işine yöneldi ve bir takım işletmeler açtı.

Genç fenomen eline geçirdiği eldivenleriyle kendini şifacı olarak görüyor ve insanları terapi uygulayarak iyileştirdiğini öne sürüyor.

ECE RONAY
Güzellik merkezi sahibi olan isimlerden Ece Ronay da dikkat çeken isimler arasında.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek dikkat çeken Ece Ronay güzellik merkezine dair bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kendi güzellik merkezini Dilan Polat'ın hayatını görünce özenerek açmaya karar verdiğini söyleyen Ronay aylık kazancını da açıkladı.

"EVİM VE ARABAM VARDI ONLARI SATTIM"
Ece Ronay "Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene oldu, kuruluş borçlarımı ödüyorum. Evim ve arabam vardı onları sattım kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. 1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım " dedi.

"AYLIK 100-200 BİN TL BIRAKIRSA SEVİNİYORUM"
"Aylık ne kadar geçiyor eline?" sorusuna Ece Ronay "Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bin TL bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok" dedi.

"CİHAZLARIMI DİLAN POLAT'TAN ALDIM"
Ece Ronay konuşmasının devamında "Onun hayatı rol model olmuştu, Dilan Polat'ın hayatı. Ben de bu işe girdim. Cihazlarımı ondan aldım ama sonra firmamı değiştirdim o zaman 1.5 milyon ödemiştim ona bana indirimli vermişti" açıklamasında bulundu.

İSİM HAKKI ALMAKTAN VAZGEÇMİŞ
Dilan Polat'tan isim hakkı almayı düşündüğünü ve fenomenin 15 milyon TL istediğini söyleyen Ece Ronay daha sonra bu karardan vazgeçtiğini açıkladı.




BU GELİRLERİN KAYNAĞI NE? KARA PARA MI AKLANIYOR?
Gelinen bu noktada 'güzellik' sektöründe buluşan, helikopter ve yat alacak kadar absürd gelirlere ulaşan sözde fenomenlerin gelirlerini nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu oldu.

Sözde fenomenlerin, dini ve manevi duyguları suistimal edip başka yapılara paravan olarak kara para aklayıp aklamadığı toplum tarafından yanıt bekleyen bir başka soru.

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