Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan’lar ve niceleri...

Hızını alamayan çiftimiz, yazın şarkı çıkarıp klip bile çektiler.
Öte yandan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan ayında alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından durumla dalga geçtiği bir paylaşım yapan Şulemsi, tehdit mesajları aldığını söyledi. Şulemsi, 'Ben rahatım dedikçe tehdit mesajları alıyorum, şaka gibi' dedi.
Eleştirilerin yanı sıra tehdit mesajları almaya başladığını iddia eden fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu "ifadeleri kullandı:
"Bazen gerçekten anlayamıyorum. Yahu dalga geçiyorum, görmüyor musunuz? Gram üzerime alınmıyorum. Asıl sessiz olanlardan korkun. Bakın çok değil 2 gün içinde bütün fenomenler tiye almaya kalkışacaklar. Şule masum biz de böyle masum gözükelim diye. Bakın 1 tane bile doğruluğu olan bir şey ile karşılaşmadım. Eğer 1 tane gerçeklik payı olan bir iddia olsaydı dalga geçmezdim, herkes gibi ben de sessizce otururdum. Ben rahatım diyorum tehdit mesajları alıyorum şaka gibi. Resmen rahatımdan rahatsızlar. Benim hayatımda bir şey değişmedi, önceden ne yapıyorsam hala aynıyım."
Son model arabası ve gösterişli hayatıyla adından söz ettiren Şulemsi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mal varlığı iddiasını yalanladı.
Avukatının açıklamasını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlanan fenomen, "Atılan tweetler, gelen yorum ve mesajlarda dahil olmak üzere, haksız yere uğradığım maddi ve manevi rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız. Sizleri seviyorum, selametle" dedi.
DİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİ SUİSTİMAL
Profillerini mercek altına aldığımızda 'Sulemsi' ve 'Yasince' umre ziyaretlerini fotoroman gibi boy boy paylaşmış, dini ve manevi değerleri suistimal etmişti.
Kayatürk, Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadı.
TAYYARGİLLER...
"tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti de 'Sulemsi'ler gibi muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ortak amaç ise arka planda girişlen illegal ve şaibeli işlerin üzerini örtmek.
Dilan Polat, Şulemsi ve Tayyargiller'in hem şaaşalı hayat merakı hem de güzellik sektöründe yürüttükleri faaliyetlerle ortak bir zeminde buluşuyor.
"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.
EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ
Sosyal medyada işi abartan Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi. Tayyar Öze ise bir tepsi dolusu altın hediye etti.
Kardeşi aracılığıyla gönderilen hediye de eşi Özlem Öz, "1 ton altın" dedi.
180 DERECE DÖNÜŞ
Gelen tepkiler üzerine dini sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.