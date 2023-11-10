Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan’lar ve niceleri...

Öz ,daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.



ARDA BEKTAŞ

Sapkın akımlara kapılan ve ahlak dışı yaşantısıyla ön plana çıkan Arda Bektaş isimli şahıs da güzellik sektöründe. 2001 doğumlu henüz 22 yaşında olan Bektaş, sosyal medyada çektiği makjay videoları ile ün yaparken; iki tane makyaj stüdyosu bulunuyor.











AYMİRA KOÇAKLI

1998 doğumlu henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor. 96 güzellik salonu, 21 evi, 12 arabası olduğu iddia edilen Almira Koçaklı, 'Temiz ticaret yapıyorum, MASAK gelsin araştırsın' mesajıyla şaşırttı. İDDİALARI YALANLADI

Almira Koçaklı yıllar önce sosyal medyada çektiği videolarla ünlenmişti. Yüz binlerce takipçisi olan fenomen bir yıl önce de güzellik merkezleri açmaya başlamıştı. Koçaklı, Florya'daki ana şubeyi işletiyor, bir konuşmasında 'Bir ayda 5 şube' açtığını iddia etmişti. Koçaklı bu iddiayı redderek, "14 şubeye isim hakkı verdik, bir şubeyi kendim işletiyorum" dedi. BENİ ARAŞTIRIN

Koçaklı'nın 96 şubesi, 21 dairesi, 12 de arabası olduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Koçaklı, yetkililere seslenerek "Beni araştırmanızı rica ediyorum" dedi. Aymira Koçaklı, MASAK ve Vergi dairesine seslendi: ''Beni araştırın''

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN

Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.



BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.



Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.







BANU PARLAK

Banu Parlak da tepkilerin odağında... Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı Parlak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla yakalanan Parlak serbest kalmıştı.





SELİN CİĞERCİ

Kendine ait kozmetik ürün markası bulunan Selin Ciğerci aşırı lüks yaşantısını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen isimler arasında. Ciğerci, gelen tepkiler üzerine malvarlığına ilişkin açıklama yaptı. Selin Ciğerci, iddialara göre; bir milyon TL sermaye ile "Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon" isimli şirketi açtı. Üç yılda servet kazanan Ciğerci, 'Selin Beauty' markası ile Türkiye genelinde 34 güzellik merkezi açtı. Ciğerci'nin İstanbul Halkalı'daki şube açılışı ise sosyal medyada olay yaratmıştı. Ciğerci, aynı gün yurt dışında da 2 şube açma hedefinin olduğunu ifade etmişti. 120 MİLYON DOLARLIK SERVET

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın boşanma sürecinde ise 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu söylemişti. Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'ye de "Krem satarak bu servet elde edilmez", "Paranın suyu nereden geliyor" şeklinde tepkiler yağdı.